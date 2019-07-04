Познакомилась с мужчиной и ушла к нему: подробности таинственного исчезновения матери двоих детей

В Рыбинске при странных обстоятельствах пропала 37-летняя женщина. Наталья Цветкова вышла из дома и не вернулась. А дома у неё остались две дочки: старшей, как говорят знакомые, 10 лет, младшей — год.



Друзья опасаются, что с Натальей может что-то случиться. В мае женщина окончательно разошлась с мужем, начала готовить документы, чтобы подавать на алименты. Но он не оставлял её в покое, периодически приезжал.



— По её словам, он плохой человек. Пропала она точно не по своей воле… Она всегда писала, что ей есть для кого жить. Девочек своих она очень любит, — рассказывает друг Натальи Борис.

