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Познакомилась с мужчиной и ушла к нему: подробности таинственного исчезновения матери двоих детей

Наталья Цветкова из Ярославской области пропала две недели назад

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В день пропажи Наталья звонила мужу

Фото: Ok.ru

В Рыбинске при странных обстоятельствах пропала 37-летняя женщина. Наталья Цветкова вышла из дома и не вернулась. А дома у неё остались две дочки: старшей, как говорят знакомые, 10 лет, младшей — год.

Друзья опасаются, что с Натальей может что-то случиться. В мае женщина окончательно разошлась с мужем, начала готовить документы, чтобы подавать на алименты. Но он не оставлял её в покое, периодически приезжал.

— По её словам, он плохой человек. Пропала она точно не по своей воле… Она всегда писала, что ей есть для кого жить. Девочек своих она очень любит, — рассказывает друг Натальи Борис.

Как оказалось, Наталья выбежала из квартиры без телефона. Когда на её номер звонят друзья, трубку берёт старшая дочка.

— Девочка рассказала, что мама недавно познакомилась с каким-то мужчиной и 16 июня, в день пропажи, якобы ушла к нему, — рассказывает Борис.

Подруга Натальи Мария говорит: 16 июня Наталья позвонила нынешнему мужу и попросила денег в долг.

— Она была в гостях. А потом пошла к кому-то другому. И всё, пропала, — рассказывает Мария.

Друзья говорят: у Натальи была трудная судьба. Но детей она бросить не могла. Сейчас обе девочки находятся с бабушкой.

В соцсетях Наталья появлялась последний раз 1 июля. Однако пока неизвестно, она это была или кто-то из её родных.

— Рост Натальи — 165 сантиметров, среднее телосложение, волосы чёрные, глаза серо-голубые. Была одета в голубую футболку, бирюзовую юбку и, предположительно, белые тапки, — рассказали волонтёры «Лизы Алерт».

У женщины есть особая примета: татуировка на правом плече. Если вам что-либо известно о Наталье, просьба позвонить по телефону: 8 800 700–54–52.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Авдей
4 июл 2019 в 07:53

Ох уж этот Борис.