«Нервы шалят — вылетают на встречку»: стали известны подробности ДТП на трассе в Ярославской области

В управлении ГИБДД по Ярославской области рассказали подробности сегодняшнего ДТП в Даниловском районе.



По информации сотрудников полиции, авария произошла в 11:27 на трассе Москва — Вологда.



— Столкнулись автомобили BMW и Ford Focus. За рулём BMW находился 39-летний мужчина, за рулём Ford — 45-летний мужчина. В результате аварии водитель автомобиля Ford госпитализирован с травмами, — сообщили в УГИБДД по Ярославской области.



Напомним, что в соцсети выложили фотографии с места аварии. На них видно, что ДТП произошло при подъёме в гору. Одна машина оказалась в кювете, вторая — на встречке.

