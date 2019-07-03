«Нервы шалят — вылетают на встречку»: стали известны подробности ДТП на трассе в Ярославской области

Один человек оказался в больнице
Фото: Алексей Морозов / Ярославль Live
В управлении ГИБДД по Ярославской области рассказали подробности сегодняшнего ДТП в Даниловском районе.
По информации сотрудников полиции, авария произошла в 11:27 на трассе Москва — Вологда.
— Столкнулись автомобили BMW и Ford Focus. За рулём BMW находился 39-летний мужчина, за рулём Ford — 45-летний мужчина. В результате аварии водитель автомобиля Ford госпитализирован с травмами, — сообщили в УГИБДД по Ярославской области.
Напомним, что в соцсети выложили фотографии с места аварии. На них видно, что ДТП произошло при подъёме в гору. Одна машина оказалась в кювете, вторая — на встречке.
— На этой трассе много тихоходов, возможности для обгона мало. У кого нервы шалят — вылетают на встречку без возможности вернуться на свою полосу, — считает ярославец Леонид Родин.
Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства и причины аварии.