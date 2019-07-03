Одна машина в кювете, другая — на встречке: на трассе в Ярославской области произошло серьёзное ДТП

Сегодня днём около половины двенадцатого на трассе в сторону Данилова произошло серьёзное ДТП: лоб в лоб столкнулись две иномарки. Очевидцы передают, что разбились BMW и Ford. На фото, сделанных очевидцами, видно, что авария произошла на подъёме в гору. Одна из машин от удара улетела в кювет, вторая находится на встречке.