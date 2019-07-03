Одна машина в кювете, другая — на встречке: на трассе в Ярославской области произошло серьёзное ДТП

Обломки от машины разлетелись по дороге
Фото: Алексей Морозов / Ярославль Live
Сегодня днём около половины двенадцатого на трассе в сторону Данилова произошло серьёзное ДТП: лоб в лоб столкнулись две иномарки. Очевидцы передают, что разбились BMW и Ford. На фото, сделанных очевидцами, видно, что авария произошла на подъёме в гору. Одна из машин от удара улетела в кювет, вторая находится на встречке.
— Там трасса хорошая, многие гонят на запредельных скоростях, — пишет в соцсетях ярославец Алексей Владимирович.
В УГИБДД по Ярославской области сообщили, что их сотрудники до сих пор оформляют ДТП. Мы узнаём подробности аварии, а также информацию о пострадавших.