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Одна машина в кювете, другая — на встречке: на трассе в Ярославской области произошло серьёзное ДТП

Автомобили столкнулись лоб в лоб

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Обломки от машины разлетелись по дороге

Фото: Алексей Морозов / Ярославль Live

Сегодня днём около половины двенадцатого на трассе в сторону Данилова произошло серьёзное ДТП: лоб в лоб столкнулись две иномарки. Очевидцы передают, что разбились BMW и Ford. На фото, сделанных очевидцами, видно, что авария произошла на подъёме в гору. Одна из машин от удара улетела в кювет, вторая находится на встречке.

Одна из машин находится на встречке

Одна из машин находится на встречке

— Там трасса хорошая, многие гонят на запредельных скоростях, — пишет в соцсетях ярославец Алексей Владимирович.

На месте работают все спецслужбы

На месте работают все спецслужбы

В УГИБДД по Ярославской области сообщили, что их сотрудники до сих пор оформляют ДТП. Мы узнаём подробности аварии, а также информацию о пострадавших.

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