«Мчался, не сбавляя газа»: ярославец снял на видео гоняющих по пляжу полицейских

Возмущённый действиями сотрудников полиции ярославец снял на видео, как полицейские заехали на уазике на пляж и поехали по песку, на котором загорали люди. Инцидент произошёл на берегу Волги во Фрунзенском районе, недалеко от Дядьково.



— По пляжу бегали дети, а водитель полицейской машины мчался на полном ходу, не сбавляя газа, — рассказал изданию 76.RU автор видео. — На записи не видно, где они едут быстро, я поздно камеру включил — там есть перепад на песке, где вода стекает в Волгу, там он с пробуксовкой шёл, если бы ребёнок выскочил, то попал бы сразу под колёса, так как просто он не смог бы остановить машину. Причин, по которым они заехали на пляж, сотрудники МВД не объяснили. Они даже из машины не выходили.

