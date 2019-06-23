«Мчался, не сбавляя газа»: ярославец снял на видео гоняющих по пляжу полицейских

Автор кадров уверяет, что пока он не включил камеру, машина гоняла по пляжу быстрее
Фото: Андрей Александрович
Возмущённый действиями сотрудников полиции ярославец снял на видео, как полицейские заехали на уазике на пляж и поехали по песку, на котором загорали люди. Инцидент произошёл на берегу Волги во Фрунзенском районе, недалеко от Дядьково.
— По пляжу бегали дети, а водитель полицейской машины мчался на полном ходу, не сбавляя газа, — рассказал изданию 76.RU автор видео. — На записи не видно, где они едут быстро, я поздно камеру включил — там есть перепад на песке, где вода стекает в Волгу, там он с пробуксовкой шёл, если бы ребёнок выскочил, то попал бы сразу под колёса, так как просто он не смог бы остановить машину. Причин, по которым они заехали на пляж, сотрудники МВД не объяснили. Они даже из машины не выходили.
Молодой человек выложил видео в социальные сети. В группе «Подслушано у водителей в Ярославле» большинство людей встали на сторону полицейских.
— Такие люди и до скорой помощи докопаются, если те приедут на пляж кого-нибудь спасать, — считает Игорь Никитинский.
— Из-за таких людей с камерами полиция и не старается работать, — уверен Алексей Кирьянов. — Вместо этого на телефон снимут и в Сеть выложат.
Но нашлись и те, кто разделил точку зрения автора видео.
— В водоохранную зону съезд запрещён, — пишет Александр Заволгин. — И съехать в неё они могли лишь с включёнными проблесковыми маячками. Чего тут не наблюдается.