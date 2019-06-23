23 июня воскресенье
СЕЙЧАС +22°С
usd 63.13
eur 71.35
  • 24 мая 2019

    Комментировать стало проще!

    Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!

    6 мая 2019

    Узнайте больше об авторах 76.RU!

    Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.

    19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +22°С
usd 63.13
eur 71.35
Происшествия

«Мчался, не сбавляя газа»: ярославец снял на видео гоняющих по пляжу полицейских

В интернете люди ругают записавшего сотрудников МВД человека

Поделиться

935
0 Обсудить

Все новости

Все новости

Автор кадров уверяет, что пока он не включил камеру, машина гоняла по пляжу быстрее

Фото: Андрей Александрович

Возмущённый действиями сотрудников полиции ярославец снял на видео, как полицейские заехали на уазике на пляж и поехали по песку, на котором загорали люди. Инцидент произошёл на берегу Волги во Фрунзенском районе, недалеко от Дядьково.

— По пляжу бегали дети, а водитель полицейской машины мчался на полном ходу, не сбавляя газа, — рассказал изданию 76.RU автор видео. — На записи не видно, где они едут быстро, я поздно камеру включил — там есть перепад на песке, где вода стекает в Волгу, там он с пробуксовкой шёл, если бы ребёнок выскочил, то попал бы сразу под колёса, так как просто он не смог бы остановить машину. Причин, по которым они заехали на пляж, сотрудники МВД не объяснили. Они даже из машины не выходили.

Молодой человек выложил видео в социальные сети. В группе «Подслушано у водителей в Ярославле» большинство людей встали на сторону полицейских.

— Такие люди и до скорой помощи докопаются, если те приедут на пляж кого-нибудь спасать, — считает Игорь Никитинский.

— Из-за таких людей с камерами полиция и не старается работать, — уверен Алексей Кирьянов. — Вместо этого на телефон снимут и в Сеть выложат.

Но нашлись и те, кто разделил точку зрения автора видео.

— В водоохранную зону съезд запрещён, — пишет Александр Заволгин. — И съехать в неё они могли лишь с включёнными проблесковыми маячками. Чего тут не наблюдается.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

автопляжПДД

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (0)