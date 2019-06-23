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Происшествия

Под Ярославлем «Лада Калина» ночью сбила на трассе лося: информация о пострадавших

В каких местах дикие животные выходят на дороги и как избежать столкновения с ними

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ДТП произошло на трассе М-8 в нескольких километрах от Ярославля в сторону Москвы

Фото: управление МВД России по Ярославской области

Сегодня в половину второго ночи произошло ДТП на федеральной трассе М-8. Под Ярославлем «Лада Калина» ночью сбила лося.

— По предварительной информации 40-летний водитель произвёл наезд на дикое животное на 240-м километре трассы Москва — Холмогоры, — сообщили в управлении МВД России по Ярославской области. — В результате ДТП пострадали и двое пассажиров легковушки — 23-летняя женщина и 44-летний мужчина. Их увезли в больницу.

Сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В этом году в Ярославской области произошло уже несколько ДТП с лосями. Буквально на днях в аварии пострадала 11-летняя девочка.

По всей территории России действуют требования по предотвращению гибели объектов животного мира. Специалисты Упрдор «Холмогоры» сообщили, что в трех областях — Вологодской, Архангельской и Ярославской, по территории которых проходят федеральные трассы, наиболее распространен лось. Наступление цивилизации на привычную для него среду обитания вынуждает это мощное животное вступать в противоборство с человеком. Нередко при таком столкновении на дорогах гибнут и сохатые, и люди. Прочитав эту памятку, вы будете знать, как избежать трагедии:

Ежегодно на федеральных автодорогах А-114 Вологда — Новая Ладога и М-8 Москва — Архангельск происходят десятки аварий с участием лосей. В одной только Вологодской области в год случается до ста столкновений транспортных средств с лосями. Такие ДТП чаще всего бывают в темное время суток, когда видимость понижена, а лесной зверь наиболее активен.

Где лоси переходят дороги?

Потенциально опасные участки

— на федеральной трассе А-114 Вологда — Новая Ладога:

  • 61–69 км;
  • 71–75 км;
  • 78–79 км;
  • 114–117 км;
  • 145–150 км.

— на федеральной трассе М-8 «Холмогоры»:

Ярославская область:

  • 315–307 км;
  • 361–357 км;
  • 371–376 км.

Вологодская область:

  • 429–432 км;
  • 486–488 км.

Архангельская область:

  • 699 км;
  • 817–823 км;
  • 910–929 км;
  • 1199–1200 км;
  • 1147–1165 км.

Как правило, лось ведет одиночный образ жизни. Гон (брачный период) у лосей начинается в августе-сентябре. В это время они особенно агрессивны, причем не только самцы, но и самки. Принимают любой движущийся объект за конкурента или за угрозу для лосят, родившихся в мае-июне. В это время они могут напасть даже на человека.

Почему лоси выходят на дорогу?

Автодороги пересекают пути миграции лосей на пастбища. Нередко преградой для них становятся барьерные ограждения, мосты. И тогда сохатые идут в обход, на другие участки скоростной трассы. Вторая причина: ко времени отела самки отгоняют своих прошлогодних лосят, и те, брошенные в самостоятельную жизнь, забредают на дороги.

Помните, на вас лежит вся ответственность по предупреждению столкновения с животным.

Как избежать столкновения с лосем?

Постарайтесь рассчитать ваше время в пути так, чтобы не пришлось нарушать скоростной режим. Учтите, лось может внезапно появиться за поворотом или в низине, между склонами дороги.

В сумерках всегда используйте дальний свет, будьте особенно внимательны.

В зоне действия знака «Дикие животные» понижайте скорость на указанное на знаке расстояние.

Как действовать, если ДТП случилось?

Сообщите о ДТП в ГИБДД, в свою страховую компанию и в уполномоченный орган по охране природы.

Тел.: единая служба спасения — 112.

Тел.: круглосуточная дорожная служба Упрдор «Холмогоры» — (8172) 72–36–01, 72–33–58.

Если есть пострадавшие люди, окажите им помощь. Установите на месте столкновения аварийный знак.

Если это возможно, переместите животное на обочину, чтобы не спровоцировать новые аварии.

Помните: пострадавшее в автоаварии животное забирать нельзя. Это приравнивается к незаконной охоте.

Кто возмещает убытки?

В нашей стране все объекты животного мира являются государственной собственностью. Если лось или другое животное пострадало в результате наезда на него, ответственность несет водитель или владелец ТС (ст. 1079 ГК). Обязательным страхованием гражданской ответственности автовладельцев предусматривается такой же порядок действий страхователя и страховщика, как и при наступлении любого другого страхового случая, повлекшего причинение вреда здоровью, жизни или имуществу.

Придут на помощь

Решение вопросов о дорожной обстановке, устранение помех для движения ТС:

  • круглосуточная диспетчерская служба Упрдор «Холмогоры» — 8 (8172) 72–36–01, 72–33–58;
  • приемная — (8172) 72–37–55.

Все о дорогах А-114 и М-8 на сайте — Ud-holmogory.ru.

Адрес электронной почты — sevzap@vologda.ru.

Почтовый адрес: 160001, г. Вологда, пр. Победы, 33.

Телефон единой службы спасения — 112.

Советы бывалых

«Многие ездят, не обращая внимания на предупреждающие знаки. Перед путепроводом в Шексне как раз стоит такой знак с дальностью действия 4 или 5 км».

«В этом году, не доезжая до Кирилова, чудом не сбил лосиху. Если бы ехал чуток быстрей, точно поймал бы её на капот со всеми вытекающими».

«Жуткое дело — лось на капот. У него ноги длинные, поэтому вся туша въезжает спиной и крупом прямо на передние сиденья. Я фотки видел — страшно смотреть!»

«Однако раненное животное опасно. Это страшное зрелище, когда раненный лось кидается на человека!»

«А весу в нем — полтонны, это не кенгуру какое-то. Будьте осторожны!»

«На знаки надо смотреть, их ведь там не просто так ставят».

Сделать дорожный знак, на котором:

  • грузовые — 70;
  • легковые — 90.

Соблюдайте скоростной режим!

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
23 июн 2019 в 14:02

Прежде чем писать, необходимо понимать, что подразумевает понятие миграции у животных. Повторяю, лоси на дорогу могут выйти в любом месте и в любое время. У них нет устойчивых миграций (это не гну или зебры в Африке, не северный олень в Канаде или Финляндии). Перемещаются они не только в поисках корма или во время гона для спаривания. Причин очень много и они в большинстве своём индивидуальны. Избежать водителям столкновения с лосем можно только снижением скорости , особенно в тёмное время суток. Аналогично с кабанами, они тоже регулярно переходят дороги. Тем, кто отвечает за дороги необходимо расширять полосу отвода (удалять кустарники и лес). В некоторых местах на М8, лес и кустарник в 5 метрах от трассы. Лось, несмотря на внушительные размеры, в естественной среде незаметен. Видимо по этой причине чиновники так их и не пересчитали - не увидели и не увидят никогда!!!!