Под Ярославлем «Лада Калина» ночью сбила на трассе лося: информация о пострадавших

ДТП произошло на трассе М-8 в нескольких километрах от Ярославля в сторону Москвы

Сегодня в половину второго ночи произошло ДТП на федеральной трассе М-8. Под Ярославлем «Лада Калина» ночью сбила лося.

— По предварительной информации 40-летний водитель произвёл наезд на дикое животное на 240-м километре трассы Москва — Холмогоры, — сообщили в управлении МВД России по Ярославской области. — В результате ДТП пострадали и двое пассажиров легковушки — 23-летняя женщина и 44-летний мужчина. Их увезли в больницу.

Сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.



В этом году в Ярославской области произошло уже несколько ДТП с лосями. Буквально на днях в аварии пострадала 11-летняя девочка.

По всей территории России действуют требования по предотвращению гибели объектов животного мира. Специалисты Упрдор «Холмогоры» сообщили, что в трех областях — Вологодской, Архангельской и Ярославской, по территории которых проходят федеральные трассы, наиболее распространен лось. Наступление цивилизации на привычную для него среду обитания вынуждает это мощное животное вступать в противоборство с человеком. Нередко при таком столкновении на дорогах гибнут и сохатые, и люди. Прочитав эту памятку, вы будете знать, как избежать трагедии:

Ежегодно на федеральных автодорогах А-114 Вологда — Новая Ладога и М-8 Москва — Архангельск происходят десятки аварий с участием лосей. В одной только Вологодской области в год случается до ста столкновений транспортных средств с лосями. Такие ДТП чаще всего бывают в темное время суток, когда видимость понижена, а лесной зверь наиболее активен.



Где лоси переходят дороги?

Потенциально опасные участки

— на федеральной трассе А-114 Вологда — Новая Ладога:

61–69 км;

71–75 км;

78–79 км;

114–117 км;

145–150 км. — на федеральной трассе М-8 «Холмогоры»:

Ярославская область:

315–307 км;

361–357 км;

371–376 км. Вологодская область: 429–432 км;

486–488 км. Архангельская область:

699 км;

817–823 км;

910–929 км;

1199–1200 км;

1147–1165 км. Как правило, лось ведет одиночный образ жизни. Гон (брачный период) у лосей начинается в августе-сентябре. В это время они особенно агрессивны, причем не только самцы, но и самки. Принимают любой движущийся объект за конкурента или за угрозу для лосят, родившихся в мае-июне. В это время они могут напасть даже на человека.

Почему лоси выходят на дорогу?

Автодороги пересекают пути миграции лосей на пастбища. Нередко преградой для них становятся барьерные ограждения, мосты. И тогда сохатые идут в обход, на другие участки скоростной трассы. Вторая причина: ко времени отела самки отгоняют своих прошлогодних лосят, и те, брошенные в самостоятельную жизнь, забредают на дороги.



Помните, на вас лежит вся ответственность по предупреждению столкновения с животным.

Как избежать столкновения с лосем?

Постарайтесь рассчитать ваше время в пути так, чтобы не пришлось нарушать скоростной режим. Учтите, лось может внезапно появиться за поворотом или в низине, между склонами дороги.

В сумерках всегда используйте дальний свет, будьте особенно внимательны.

В зоне действия знака «Дикие животные» понижайте скорость на указанное на знаке расстояние.

Как действовать, если ДТП случилось?

Сообщите о ДТП в ГИБДД, в свою страховую компанию и в уполномоченный орган по охране природы.

Тел.: единая служба спасения — 112.

Тел.: круглосуточная дорожная служба Упрдор «Холмогоры» — (8172) 72–36–01, 72–33–58.

Если есть пострадавшие люди, окажите им помощь. Установите на месте столкновения аварийный знак.

Если это возможно, переместите животное на обочину, чтобы не спровоцировать новые аварии.

Помните: пострадавшее в автоаварии животное забирать нельзя. Это приравнивается к незаконной охоте.



Кто возмещает убытки?

В нашей стране все объекты животного мира являются государственной собственностью. Если лось или другое животное пострадало в результате наезда на него, ответственность несет водитель или владелец ТС (ст. 1079 ГК). Обязательным страхованием гражданской ответственности автовладельцев предусматривается такой же порядок действий страхователя и страховщика, как и при наступлении любого другого страхового случая, повлекшего причинение вреда здоровью, жизни или имуществу.

Придут на помощь

Решение вопросов о дорожной обстановке, устранение помех для движения ТС:

круглосуточная диспетчерская служба Упрдор «Холмогоры» — 8 (8172) 72–36–01, 72–33–58;

приемная — (8172) 72–37–55. Все о дорогах А-114 и М-8 на сайте — Ud-holmogory.ru. Адрес электронной почты — sevzap@vologda.ru.

Почтовый адрес: 160001, г. Вологда, пр. Победы, 33.

Телефон единой службы спасения — 112.

Советы бывалых

«Многие ездят, не обращая внимания на предупреждающие знаки. Перед путепроводом в Шексне как раз стоит такой знак с дальностью действия 4 или 5 км».

