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Происшествия

Лось выскочил внезапно: в ДТП в Ярославской области пострадал ребёнок

Подробности ночного происшествия

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Животное, видимо, выжило

Фото: УМВД России по Ярославской области

Вчера ночью около 23:00 на 152-м километре трассы в Угличском районе случилось ДТП. «Нива» на скорости влетела в лося. В салоне находился 36-летний водитель и 11-летняя пассажирка.

— В результате ДТП пассажирка нуждается в амбулаторном лечении. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Власти придумали, как уменьшить число аварий с лосями. Что они будут делать.

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