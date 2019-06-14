Лось выскочил внезапно: в ДТП в Ярославской области пострадал ребёнок

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Подробности ночного происшествия
Животное, видимо, выжило
Фото: УМВД России по Ярославской области
Вчера ночью около 23:00 на 152-м километре трассы в Угличском районе случилось ДТП. «Нива» на скорости влетела в лося. В салоне находился 36-летний водитель и 11-летняя пассажирка.
— В результате ДТП пассажирка нуждается в амбулаторном лечении. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Власти придумали, как уменьшить число аварий с лосями. Что они будут делать.
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