Помогать попавшим в беду будет сложно: в Ярославле у спасателей украли спецснаряжение

Комментировать стало проще!
Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!
Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!
Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.
Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!
Стали известны подробности дерзкого ограбления пункта Центра гражданской защиты
Спасатели обнаружили следы взлома, когда утром пришли на работу
Фото: ЦГЗ г. Ярославля
Сегодня ночью в Ярославле ограбили спасательный пункт на Центральном пляже, который находится на берегу Которосли. Кто-то вскрыл металлические жалюзи, разбил стекло кирпичом, залез внутрь и выкрал спецснаряжение, которое спасатели использовали при спасении людей, попавших в беду.
— Пост будет работать в любом случае, так как оставлять пляж без присмотра спасателей нельзя, — сообщила официальный представитель Центра гражданской защиты в Ярославле Ирина Грушникова. — Правда, работать теперь будет сложно. Вероятно, придётся как-то перебрасывать на эту точку часть снаряжения с других постов.
Как стало известно 76.RU, воры украли форменную спецодежду, гидрокостюм, ласты, маску, громкоговоритель и ещё ряд приспособлений. Спасатели оценивают ущерб в 15 тысяч рублей. Поисками преступника занимается полиция.
— В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — пояснила руководитель отдела информации и общественных связей управления МВД России по Ярославской области Марина Кокуева.
Тем временем спасатели просят всех, кто что-либо знает о случившемся или может как-то помочь в поиске преступника, сообщить информацию по телефону (4852) 72-29-57.
Поделиться
Так пусть те и восстанавливают кто сократил патрули полиции.