Помогать попавшим в беду будет сложно: в Ярославле у спасателей украли спецснаряжение

Сегодня ночью в Ярославле ограбили спасательный пункт на Центральном пляже, который находится на берегу Которосли. Кто-то вскрыл металлические жалюзи, разбил стекло кирпичом, залез внутрь и выкрал спецснаряжение, которое спасатели использовали при спасении людей, попавших в беду.



— Пост будет работать в любом случае, так как оставлять пляж без присмотра спасателей нельзя, — сообщила официальный представитель Центра гражданской защиты в Ярославле Ирина Грушникова. — Правда, работать теперь будет сложно. Вероятно, придётся как-то перебрасывать на эту точку часть снаряжения с других постов.

