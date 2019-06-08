«Даже близко не подходите»: от Волги в Ярославской области можно получить токсическую пневмонию

Комментировать стало проще!
Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!
Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!
Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.
Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!
Стало известно об опасности для людей, следователи начали проверку
Вся река и весь берег были в мазуте
В реке Волге в Некрасовском районе Ярославской области люди нашли огромные пятна нефтепродуктов. По сообщениям очевидцев, в воде плавали целые сгустки мазута. Стало известно, чем это грозит для экологии и для людей.
— В первую очередь такое загрязнение опасно для водоплавающих птиц, потому что их покрывает этой плёнкой, они часто погибают из-за подобных загрязнений, — рассказала биолог Мария Тарасова. — Есть угроза и для людей, в основном опасно вдыхание паров вблизи разлива нефтепродуктов. Интоксикация может происходить как через дыхательные пути, так и кожные покровы при контакте с загрязненной водой. Самое опасное осложнение — острые токсические поражения дыхательных путей. Так что рекомендую не только отказаться от купания в Волге в этом месте, но и даже близко не подходить, пока не определён точный уровень опасности. А его специалисты должны определять на месте.
И такие специалисты нашлись. Власти сообщили, что по данному факту уже организованы проверки. А чтобы всё это дело никто не смог спустить на тормозах, подключился Следственный комитет.
— В СМИ появились сообщения, что в Некрасовском районе береговая линия и вода в реке Волге покрыты бензиновой плёнкой, — сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Ярославской области Кристина Гузовская. — Из публикаций также следует, что недалеко от места разлива расположен туристический школьный лагерь. Незамедлительно организована доследственная проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Недавно в новостях было ещё одно сообщение про Волгу. Там сообщалось о неприятном черве-паразите, которого нашли в реке.