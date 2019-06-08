«Даже близко не подходите»: от Волги в Ярославской области можно получить токсическую пневмонию

В реке Волге в Некрасовском районе Ярославской области люди нашли огромные пятна нефтепродуктов. По сообщениям очевидцев, в воде плавали целые сгустки мазута. Стало известно, чем это грозит для экологии и для людей.



— В первую очередь такое загрязнение опасно для водоплавающих птиц, потому что их покрывает этой плёнкой, они часто погибают из-за подобных загрязнений, — рассказала биолог Мария Тарасова. — Есть угроза и для людей, в основном опасно вдыхание паров вблизи разлива нефтепродуктов. Интоксикация может происходить как через дыхательные пути, так и кожные покровы при контакте с загрязненной водой. Самое опасное осложнение — острые токсические поражения дыхательных путей. Так что рекомендую не только отказаться от купания в Волге в этом месте, но и даже близко не подходить, пока не определён точный уровень опасности. А его специалисты должны определять на месте.

