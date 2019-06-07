«Вонь дикая»: ярославцы обнаружили в Волге огромные пятна мазута

В реке Волге в Некрасовском районе ярославцы обнаружили пятна мазута. По сообщениям очевидцев, в воде плавали целые сгустки мазута.

— Шли на лодке по Волге и напротив Мининского острова (Некрасовский район) обнаружили вот это. Вся река и весь берег в мазуте, плавают сгустки данной субстанции, вонь дикая. С этим что-то надо делать, так как летом на этом месте отдыхают люди, — написали ярославцы в группе «Черный список» во «ВКонтакте».

Власти сообщили, что по данному факту уже организованы проверки.