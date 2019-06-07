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Происшествия

«Вонь дикая»: ярославцы обнаружили в Волге огромные пятна мазута

Где именно загрязнили реку

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Вся река и весь берег были в мазуте

Фото: Александра Савельева, «Чёрный список Ярославль» /  Vk.com

В реке Волге в Некрасовском районе ярославцы обнаружили пятна мазута. По сообщениям очевидцев, в воде плавали целые сгустки мазута.

— Шли на лодке по Волге и напротив Мининского острова (Некрасовский район) обнаружили вот это. Вся река и весь берег в мазуте, плавают сгустки данной субстанции, вонь дикая. С этим что-то надо делать, так как летом на этом месте отдыхают люди, — написали ярославцы в группе «Черный список» во «ВКонтакте».

Власти сообщили, что по данному факту уже организованы проверки. 

– Так как Волга находится в зоне федерального экологического надзора, материалы по фактам появления пятен мазута на водном объекте направлены в региональные управления Росприроднадзора и природоохранной прокуратуры, – рассказал директор регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков.

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Анна Лурье

ТЕГИ

Волгазагрязнение реки

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КОММЕНТАРИИ (4)

окмак
7 июн 2019 в 13:30

На теплоходе музыка играет..
Ну а под ним всё в Волгу вытекает...

гость
7 июн 2019 в 12:43

Не совсем по теме, но в контексте.Что у нас в рамках новой экологической политики в 2019 с "зеленым маслом" и кислогудронными прудами происходит и будет происходить?( по делам и по деньгам). А то тишина какая то, бесперспективная.

Аноним
7 июн 2019 в 12:35

Редактор бог журналистики...