«Вонь дикая»: ярославцы обнаружили в Волге огромные пятна мазута

Комментировать стало проще!
Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!
Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!
Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.
Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!
Где именно загрязнили реку
Вся река и весь берег были в мазуте
В реке Волге в Некрасовском районе ярославцы обнаружили пятна мазута. По сообщениям очевидцев, в воде плавали целые сгустки мазута.
— Шли на лодке по Волге и напротив Мининского острова (Некрасовский район) обнаружили вот это. Вся река и весь берег в мазуте, плавают сгустки данной субстанции, вонь дикая. С этим что-то надо делать, так как летом на этом месте отдыхают люди, — написали ярославцы в группе «Черный список» во «ВКонтакте».
Власти сообщили, что по данному факту уже организованы проверки.
– Так как Волга находится в зоне федерального экологического надзора, материалы по фактам появления пятен мазута на водном объекте направлены в региональные управления Росприроднадзора и природоохранной прокуратуры, – рассказал директор регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков.
Не совсем по теме, но в контексте.Что у нас в рамках новой экологической политики в 2019 с "зеленым маслом" и кислогудронными прудами происходит и будет происходить?( по делам и по деньгам). А то тишина какая то, бесперспективная.