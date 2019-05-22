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Происшествия

В Ярославле двух парней, остановивших пьяного лихача, поощрит ГИБДД

В полиции рассказали, что будет с нетрезвым водителем

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Поступок ребят оценили в полиции

Фото: Ярославль LIVE, фото предоставлено героями публикации

История двух отважных ярославцев, не побоявшихся остановить машину пьяного лихача, получила продолжение. В деталях произошедшего разобрались в полиции. Уточнили — водитель действительно оказался пьян.

— В отношении водителя составлен административный протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения, направлен в суд для рассмотрения, — рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области. Теперь на два года он будет лишён прав.

Отметили в ГИБДД и поступок двух парней, спасших людей от неуправляемого автомобиля.

— Руководством Госавтоинспекции принято решение о поощрении молодых людей, проявивших активную гражданскую позицию, не позволивших продолжить движение нетрезвому водителю, — уточнили в полиции.

И поощрить есть за что — именно два друга, увидевшие неадекватного водителя за рулём, бросились на ходу вытаскивать его из из салона, а сами направили опасное авто с сторону от людей и врезались на нём в столб.

ТЕКСТ

Ольга Прохорова

ТЕГИ

ДТП

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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
22 мая 2019 в 17:48

Отважные ребята, молодцы!

йцукен
22 мая 2019 в 18:43

ой прилетит им в ответ возмещение ущерба за "бросились на ходу вытаскивать его из из салона, а сами направили опасное авто с сторону от людей и врезались на нём в столб."