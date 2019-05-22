В Ярославле двух парней, остановивших пьяного лихача, поощрит ГИБДД

История двух отважных ярославцев, не побоявшихся остановить машину пьяного лихача, получила продолжение. В деталях произошедшего разобрались в полиции. Уточнили — водитель действительно оказался пьян.

— В отношении водителя составлен административный протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения, направлен в суд для рассмотрения, — рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области. Теперь на два года он будет лишён прав.

Отметили в ГИБДД и поступок двух парней, спасших людей от неуправляемого автомобиля.