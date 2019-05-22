В Ярославле двух парней, остановивших пьяного лихача, поощрит ГИБДД

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В полиции рассказали, что будет с нетрезвым водителем
Поступок ребят оценили в полиции
История двух отважных ярославцев, не побоявшихся остановить машину пьяного лихача, получила продолжение. В деталях произошедшего разобрались в полиции. Уточнили — водитель действительно оказался пьян.
— В отношении водителя составлен административный протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения, направлен в суд для рассмотрения, — рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области. Теперь на два года он будет лишён прав.
Отметили в ГИБДД и поступок двух парней, спасших людей от неуправляемого автомобиля.
— Руководством Госавтоинспекции принято решение о поощрении молодых людей, проявивших активную гражданскую позицию, не позволивших продолжить движение нетрезвому водителю, — уточнили в полиции.
И поощрить есть за что — именно два друга, увидевшие неадекватного водителя за рулём, бросились на ходу вытаскивать его из из салона, а сами направили опасное авто с сторону от людей и врезались на нём в столб.