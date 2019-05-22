Запрыгнули в «Тойоту» на ходу: два молодых ярославца, рискуя жизнью, увели машину лихача от толпы

«Как можно пьяным садиться за руль!» — ярославцы до сих пор возмущаются поведением водителя, который вечером 21 мая устроил ДТП на улице Юности. Мужчина был пьян и не мог стоять на ногах. В этот раз никто из пешеходов и водителей не пострадал. И всё благодаря поступку молодых людей, которые не побоялись остановить пьяного лихача. 25 летний ярославец Кирилл Малинкин вместе со своим другом Расимом предотвратил ДТП и вызвал полицию. Молодой человек рассказал, как всё случилось. — Мы с друзьями (нас было пятеро), выходили из двора по улице Чкалова, 61, когда услышали звук — как будто две машины столкнулись. Мы подошли поближе, — говорит Кирилл.

Парни увидели, как «Тойота», выехавшая из двора, сделала странное движение и воткнулась в знак, заехав на трамвайную остановку. Затем автомобиль развернулся и поехал прямо в сторону ребят. — Чуть моего друга не сбил. Друг подбежал к машине и попытался на ходу вытащить водителя. Тот сопротивлялся, держал дверь руками. Когда друг его вытащил, машина сама покатилась вперёд. В этот момент я залез на пассажирское сиденье, чтобы нажать на тормоз. Но не успел — скорость была большая, а впереди шли люди. Мне пришлось докрутить руль влево, чтобы машина врезалась в столб. Я ударился о руль, вышел из машины и наорал на мужика. Я не знаю, сколько нужно было выпить, чтобы докатиться до такого состояния. Ребята посадили водителя на обочину и вызвали полицию. По словам Кирилла, мужчина не мог стоять на ногах и предлагал взятку, чтобы его отпустили. Даже пытался снова сесть в машину, но ему не позволили.



Молодые люди дали показания. Водителя увезли в участок, а машину эвакуировали на штрафстоянку

Фото: ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!

— Всё было непонятно. Я думал лишь о том, что успею затормозить, — описывает Кирилл своё состояние в тот вечер. — Я был в небольшом шоке, ощущал страх, но непонятно из-за чего. У меня впервые такое состояние. Но я считаю, мы правильно всё сделали.