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Происшествия

«Наша семья теперь может остаться без дома»: в страшном ДТП под Гаврилов-Ямом погиб пожарный

Подробности смертельной аварии в Ярославской области

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Артём работал в пожарном карауле

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области, личная страница погибшего в соцсетях

На семью из Гаврилов-Яма в Ярославской области свалилось страшное горе — в аварии на трассе Иваново — Ярославль погиб глава семьи. 36-летний Артём ехал в ВАЗе, который столкнулся с «Рено-Логан».

Хоронить мужчину будут завтра. В Гаврилов-Яме скорбят — мужчину знали многие. Артём работал пожарным (начальник караула части, к нему водили на экскурсии детей из местной школы).

— Хороший и добрый был парень, — говорит знакомая Артёма Лариса Монова.

В семье горюют по отцу (у Артёма остались жена и сын) и теперь думают — а как жить дальше? Семья боится вовсе остаться без дома. У Артема был частный дом, и в нём он делал отопление. Доделать не успел...

— Лето ещё переживем, а как зимой — даже не знаю, — сокрушается вдова погибшего Марина. — Без отопления никак, а газ у нас еще не подвели. Мы ведь с мужем планировали всё доделать, а теперь... Нам одним не потянуть, Артём был кормилец... Может, придётся продавать дом, чтобы покупать квартиру.

Конечно, сейчас семье не до планов — готовятся к похоронам. Что делать с жильем, еще окончательно не решили. Если вы хотите как-то помочь семье, свяжитесь с редакцией: по электронной почте 76@rugion.ru или через личные сообщения нашей группы во «ВКонтакте».

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ДТПпожарный

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