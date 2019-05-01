«Наша семья теперь может остаться без дома»: в страшном ДТП под Гаврилов-Ямом погиб пожарный

На семью из Гаврилов-Яма в Ярославской области свалилось страшное горе — в аварии на трассе Иваново — Ярославль погиб глава семьи. 36-летний Артём ехал в ВАЗе, который столкнулся с «Рено-Логан».

Хоронить мужчину будут завтра. В Гаврилов-Яме скорбят — мужчину знали многие. Артём работал пожарным (начальник караула части, к нему водили на экскурсии детей из местной школы).

— Хороший и добрый был парень, — говорит знакомая Артёма Лариса Монова.

В семье горюют по отцу (у Артёма остались жена и сын) и теперь думают — а как жить дальше? Семья боится вовсе остаться без дома. У Артема был частный дом, и в нём он делал отопление. Доделать не успел...