Упал на железнодорожные пути: в центре Ярославля внедорожник улетел с дороги

Авария случилась накануне вечером на Республиканском проезде в Ярославле у пересечения с проспектом Октября. Внедорожник заезжал под мост-эстакаду, но водитель не справился с управлением на скользкой дороге.

В 22:35 спасатели выехали на помощь водителю, чья машина оказалась на крыше прямо на рельсах.

— Водитель не пострадал, — уточнили в УМВД по Ярославской области.

Машину выдернули с путей, но на ней остались заметные вмятины на капоте.

Буквально через полчаса этим же вечером на улице Нефтяников в Ярославле случилось тройное ДТП.