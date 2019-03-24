Упал на железнодорожные пути: в центре Ярославля внедорожник улетел с дороги

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Подробности ДТП
Внедорожник улетел на крышу
Авария случилась накануне вечером на Республиканском проезде в Ярославле у пересечения с проспектом Октября. Внедорожник заезжал под мост-эстакаду, но водитель не справился с управлением на скользкой дороге.
В 22:35 спасатели выехали на помощь водителю, чья машина оказалась на крыше прямо на рельсах.
— Водитель не пострадал, — уточнили в УМВД по Ярославской области.
Машину выдернули с путей, но на ней остались заметные вмятины на капоте.
Буквально через полчаса этим же вечером на улице Нефтяников в Ярославле случилось тройное ДТП.