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Происшествия

Упал на железнодорожные пути: в центре Ярославля внедорожник улетел с дороги

Подробности ДТП

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Внедорожник улетел на крышу 

Фото: Управление МЧС по Ярославской области

Авария случилась накануне вечером на Республиканском проезде в Ярославле у пересечения с проспектом Октября. Внедорожник заезжал под мост-эстакаду, но водитель не справился с управлением на скользкой дороге. 

В 22:35 спасатели выехали на помощь водителю, чья машина оказалась на крыше прямо на рельсах.

— Водитель не пострадал, — уточнили в УМВД по Ярославской области. 

Машину выдернули с путей, но на ней остались заметные вмятины на капоте. 

Буквально через полчаса этим же вечером на улице Нефтяников в Ярославле случилось тройное ДТП

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