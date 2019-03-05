Пострадавшие в тяжелом состоянии: подробности страшного ДТП в Переславском районе

Стали известны первые подробности страшной аварии на трассе М-8 Москва — Холмогоры в Переславском районе. Как сообщает источник 76.RU, столкновение было лобовым.

В результате аварии один человек погиб, пятеро попали в больницу.

— Состояние у всех тяжелое, по предварительной информации, некоторые пострадавшие в коме, — рассказал источник 76.RU.

ДТП произошло сегодня ночью. Около часа ночи на 163-м километре трассы столкнулись два автомобиля — «Шевроле» и ГАЗ. Судя по номерам, один автомобиль был из Костромской, а второй их Астраханской области.