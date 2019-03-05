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Происшествия

Пострадавшие в тяжелом состоянии: подробности страшного ДТП в Переславском районе

Автомобили на трассе М-8 в Ярославской области столкнулись лоб в лоб

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От машины практически ничего не осталось

Фото: читатель 76.RU

Стали известны первые подробности страшной аварии на трассе М-8 Москва — Холмогоры в Переславском районе. Как сообщает источник 76.RU, столкновение было лобовым.

— Водитель «Шевроле», двигаясь в Ярославль, выехал на встречную полосу, — уточнил источник.

Автомобили столкнулись лоб в лоб

Фото: читатель 76.RU

В результате аварии один человек погиб, пятеро попали в больницу.

— Состояние у всех тяжелое, по предварительной информации, некоторые пострадавшие в коме, — рассказал источник 76.RU.

ДТП произошло сегодня ночью. Около часа ночи на 163-м километре трассы столкнулись два автомобиля — «Шевроле» и ГАЗ. Судя по номерам, один автомобиль был из Костромской, а второй их Астраханской области.

Одна из машин из Астраханской области

Фото: читатель 76.RU

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