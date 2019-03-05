Смертельное ДТП в Переславском районе: один человек погиб, пятеро в больнице

Сегодня около часу ночи страшная авария произошла на трассе Москва — Холмогоры в Переславском районе. Столкнулись «Шевроле-Лачетти» и ГАЗ. За рулём иномарки сидел 26-летний парень, отечественной машиной управлял 28-летний.

От удара машины разбились. 25-летний пассажир «Шевроле» погиб.

— Водитель «Шевроле-Лачетти» и двое пассажиров — мужчины — госпитализированы с травмами, — уточнили в УМВД по Ярославской области.

В больницу попали и водитель ГАЗа вместе со своим пассажиром — 37-летним мужчиной.