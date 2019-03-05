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Происшествия

Смертельное ДТП в Переславском районе: один человек погиб, пятеро в больнице

Кадры с места аварии на трассе М-8 в Ярославской области

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От машины почти ничего не осталось

Фото: УМВД по Ярославской области

Сегодня около часу ночи страшная авария произошла на трассе Москва — Холмогоры в Переславском районе. Столкнулись «Шевроле-Лачетти» и ГАЗ. За рулём иномарки сидел 26-летний парень, отечественной машиной управлял 28-летний.

От удара машины разбились. 25-летний пассажир «Шевроле» погиб.

— Водитель «Шевроле-Лачетти» и двое пассажиров — мужчины — госпитализированы с травмами, — уточнили в УМВД по Ярославской области.

В больницу попали и водитель ГАЗа вместе со своим пассажиром — 37-летним мужчиной. 

— Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — рассказали в полиции.
Позже появились первые подробности аварии.

На месте работали спасатели, полиция и медики

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

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КОММЕНТАРИИ (10)

Юрик
5 март 2019 в 10:15

какой слог! чувствуется профессионализм автора!

гость
5 март 2019 в 09:52

Сколько еще людей должно погибнуть,чтобы до власти дошло,что нужно сделать федеральную трассу с нормальной шириной дороги,чтобы встречные потоки не пересекались. Под Переславлем страшно ездить, горки, ограниченный обзор и все вылезают на обгон на встречку.

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