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Происшествия

«Мы побежали доставать врачей»: в аварии со скорой помощью есть пострадавшие

Подробности вопиющего ДТП в Ярославле

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Машина скорой помощи ехала с «мигалками»

Фото: ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!/Vk.com

Сегодня около четырёх часов вечера во Фрунзенском районе Ярославля случилось ДТП с машиной скорой помощи и легковушкой. Всё произошло в считанные секунды на перекрёстке проспекта Фрунзе и улицы Колмогорова. Карета скорой помощи неслась по вызову к больному человеку. Внезапно слева её подрезала красная иномарка «Хёндай-Солярис». Водитель «Газели», видимо, постарался увернуться, но не справился с манёвром, и машина опрокинулась набок прямо на пешеходном переходе. К счастью, обошлось без жертв.

Спасатели за пару минут поставили «Газель» на колёса

Фото: Маргарита Тюмина/Первый Ярославский Автопортал «АВТОПОРТАЛ76.РУ»

— Скорая ехала со спецсигналами даже на зелёный. «Солярис» въехал ей в левый бок, она опрокинулась. Водитель иномарки скрылся сразу в сторону Липовой горы. Дальше мы с другом побежали доставать врачей, — рассказал очевидец ДТП Илья Никитин.

Очевидцы также рассказали, что красной иномарке досталось не меньше. От удара корпус автомобиля помялся. Даже отлетел номер. Теперь полиция быстро вычислит водителя.

ТЕКСТ

Анастасия Тихомирова

ТЕГИ

ДТПавария со скорой

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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
2 март 2019 в 18:17

Хана водиле Соляриса. Ещё и без прав скорей всего

Инженер1
2 март 2019 в 19:10

Ээээ... где такая улица? Академика фамилие Колмогоров была

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