«Мы побежали доставать врачей»: в аварии со скорой помощью есть пострадавшие

Сегодня около четырёх часов вечера во Фрунзенском районе Ярославля случилось ДТП с машиной скорой помощи и легковушкой. Всё произошло в считанные секунды на перекрёстке проспекта Фрунзе и улицы Колмогорова. Карета скорой помощи неслась по вызову к больному человеку. Внезапно слева её подрезала красная иномарка «Хёндай-Солярис». Водитель «Газели», видимо, постарался увернуться, но не справился с манёвром, и машина опрокинулась набок прямо на пешеходном переходе. К счастью, обошлось без жертв.

— Скорая ехала со спецсигналами даже на зелёный. «Солярис» въехал ей в левый бок, она опрокинулась. Водитель иномарки скрылся сразу в сторону Липовой горы. Дальше мы с другом побежали доставать врачей, — рассказал очевидец ДТП Илья Никитин.



Очевидцы также рассказали, что красной иномарке досталось не меньше. От удара корпус автомобиля помялся. Даже отлетел номер. Теперь полиция быстро вычислит водителя.

