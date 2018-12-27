«С ней ехал подставной пассажир»: машину загадочно пропавшей Ирины Ахматовой нашли в Ярославле

29-летнюю Ирину Ахматову разыскивают в нескольких городах
Полицейские и волонтёры поисковых отрядов продолжают искать 29-летнюю Ирину Ахматову, которая на днях пропала странным образом. Ищут её в нескольких регионах: в Москве, Московской, Тульской и Ярославской областях. А история с каждым часом становится всё загадочнее.
Что смогли разузнать поисковики неизвестно, они это тщательно скрывают.
— Детали поиска не распространяются, — отвечает на все вопросы волонтёр поискового отряда «Лиза Алерт» Полина Торхунова.
Помогать искать девушку активно взялись пользователи социальных сетей. И на данный момент есть одна основная версия. В правоохранительных органах официально пока не подтвердили, но в интернете активно обсуждают её.
Пользователи социальной сети «ВКонтакте» выяснили, с кем из Москвы 23 декабря уехала Ирина. Одним из попутчиков на сервисе «БлаБлаКар» был якобы некий Сергей. Но оказалось, что в его аккаунте стоит фотография совершенно другого человека, у которого на самом деле другое имя и живёт он в Костроме.
— Зарегистрироваться в сервисе может любой, и прикрепить чью угодно фотографию можно, — говорит пользователь сервиса «БлаБлаКар» Андрей Романов. — Нужно лишь подтвердить номер своего мобильного телефона.
Пользователи социальных сетей полагают, что в Ярославле без номеров стоит машина, на которой ехала из Москвы Ирина
Кроме того, ярослвацы нашли в городе машину без номеров, которая по описанию очень похожа на автомобиль Ирины.
— Она стояла на парковке возле гипермаркета «Лента» в Брагино, — говорит источник 76.RU. — Вся чистая, как будто подготовленная к продаже.
Исходя из этого, некоторые пользователи социальной сети предполагают, что попутчик мог убить Ирину ради автомобиля. Но многие всё же надеются, что Ирина скоро найдётся живой и невредимой.
Девушка пропала во время поездки домой в Тулу из Москвы 24 декабря. Она, прихватив с собой попутчиков через сервис «БлаБлаКар» поехала на автомобиле «Ауди-А4» коричневого цвета с номером т417нс 71rus от станции метро «Аннино». И вроде поехала девушка в нужном направлении — её айфон зафиксировал геопозицию в подмосковном Серпухове. Потом Ирина перестала выходить на связь. А на следующий день в 6 часов утра её телефон включился в Ярославле. Тут супруг и пошёл в полицию писать заявление.
— Ира не могла просто так уйти из дома, — вздыхает муж Дмитрий. — У нас хорошая и очень дружная семья. Мне надоел уже этот вопрос, но я отвечу — накануне мы не ссорились.
Ирина была одета в чёрное кожаное пальто, чёрные брюки, рубашку и свитер с логотипом «Бургер кинг». У девушки на горле две маленькие родинки, шрам между указательным и большим пальцем на левой руке.
Супруг очень переживает за Ирину и просит всех, кто видел девушку или машину, позвонить или написать ему по номеру: +7 920 751-02-54.
Пользователи социальных сетей вычислили, что Ирина взяла с «БлаБлаКара» двух попутчиков — мужчину и женщину.
Волонтёры поисково-спасательного отряда развернули информационный поиск и сотрудничают со следствием. Подробности.
«Ауди», которая стоит в Брагино около гипермаркета «Лента», — без номеров. Пользователи соцсетей полагают, что это может быть машина Ирины.
Публикуем ещё фото Ирины, чтобы помочь в поисках.
В МВД и Следственном комитете пока не дают официальных комментариев по поводу пропажи Ирины Ахматовой.
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