«С ней ехал подставной пассажир»: машину загадочно пропавшей Ирины Ахматовой нашли в Ярославле

Полицейские и волонтёры поисковых отрядов продолжают искать 29-летнюю Ирину Ахматову, которая на днях пропала странным образом. Ищут её в нескольких регионах: в Москве, Московской, Тульской и Ярославской областях. А история с каждым часом становится всё загадочнее.



Что смогли разузнать поисковики неизвестно, они это тщательно скрывают.



— Детали поиска не распространяются, — отвечает на все вопросы волонтёр поискового отряда «Лиза Алерт» Полина Торхунова.



Помогать искать девушку активно взялись пользователи социальных сетей. И на данный момент есть одна основная версия. В правоохранительных органах официально пока не подтвердили, но в интернете активно обсуждают её.



Пользователи социальной сети «ВКонтакте» выяснили, с кем из Москвы 23 декабря уехала Ирина. Одним из попутчиков на сервисе «БлаБлаКар» был якобы некий Сергей. Но оказалось, что в его аккаунте стоит фотография совершенно другого человека, у которого на самом деле другое имя и живёт он в Костроме.



— Зарегистрироваться в сервисе может любой, и прикрепить чью угодно фотографию можно, — говорит пользователь сервиса «БлаБлаКар» Андрей Романов. — Нужно лишь подтвердить номер своего мобильного телефона.

