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«С ней ехал подставной пассажир»: машину загадочно пропавшей Ирины Ахматовой нашли в Ярославле

Основная версия исчезновения 29-летней девушки

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29-летнюю Ирину Ахматову разыскивают в нескольких городах

Фото: vk.com

Полицейские и волонтёры поисковых отрядов продолжают искать 29-летнюю Ирину Ахматову, которая на днях пропала странным образом. Ищут её в нескольких регионах: в Москве, Московской, Тульской и Ярославской областях. А история с каждым часом становится всё загадочнее.

Что смогли разузнать поисковики неизвестно, они это тщательно скрывают.

— Детали поиска не распространяются, — отвечает на все вопросы волонтёр поискового отряда «Лиза Алерт» Полина Торхунова.

Помогать искать девушку активно взялись пользователи социальных сетей. И на данный момент есть одна основная версия. В правоохранительных органах официально пока не подтвердили, но в интернете активно обсуждают её.

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» выяснили, с кем из Москвы 23 декабря уехала Ирина. Одним из попутчиков на сервисе «БлаБлаКар» был якобы некий Сергей. Но оказалось, что в его аккаунте стоит фотография совершенно другого человека, у которого на самом деле другое имя и живёт он в Костроме.

— Зарегистрироваться в сервисе может любой, и прикрепить чью угодно фотографию можно, — говорит пользователь сервиса «БлаБлаКар» Андрей Романов. — Нужно лишь подтвердить номер своего мобильного телефона.

Пользователи социальных сетей полагают, что в Ярославле без номеров стоит машина, на которой ехала из Москвы Ирина

Фото: Дарья Поцелуева

Кроме того, ярослвацы нашли в городе машину без номеров, которая по описанию очень похожа на автомобиль Ирины.

— Она стояла на парковке возле гипермаркета «Лента» в Брагино, — говорит источник 76.RU. — Вся чистая, как будто подготовленная к продаже.

Исходя из этого, некоторые пользователи социальной сети предполагают, что попутчик мог убить Ирину ради автомобиля. Но многие всё же надеются, что Ирина скоро найдётся живой и невредимой.

Девушка пропала во время поездки домой в Тулу из Москвы 24 декабря. Она, прихватив с собой попутчиков через сервис «БлаБлаКар» поехала на автомобиле «Ауди-А4» коричневого цвета с номером т417нс 71rus от станции метро «Аннино». И вроде поехала девушка в нужном направлении — её айфон зафиксировал геопозицию в подмосковном Серпухове. Потом Ирина перестала выходить на связь. А на следующий день в 6 часов утра её телефон включился в Ярославле. Тут супруг и пошёл в полицию писать заявление.

— Ира не могла просто так уйти из дома, — вздыхает муж Дмитрий. — У нас хорошая и очень дружная семья. Мне надоел уже этот вопрос, но я отвечу — накануне мы не ссорились.

Ирина была одета в чёрное кожаное пальто, чёрные брюки, рубашку и свитер с логотипом «Бургер кинг». У девушки на горле две маленькие родинки, шрам между указательным и большим пальцем на левой руке.

Супруг очень переживает за Ирину и просит всех, кто видел девушку или машину, позвонить или написать ему по номеру: +7 920 751-02-54.

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Пользователи социальных сетей вычислили, что Ирина взяла с «БлаБлаКара» двух попутчиков — мужчину и женщину.

Волонтёры поисково-спасательного отряда развернули информационный поиск и сотрудничают со следствием. Подробности.

Фото: «Лиза Алерт»

«Ауди», которая стоит в Брагино около гипермаркета «Лента», — без номеров. Пользователи соцсетей полагают, что это может быть машина Ирины.

Фото: Дарья Поцелуева

Публикуем ещё фото Ирины, чтобы помочь в поисках.

В МВД и Следственном комитете пока не дают официальных комментариев по поводу пропажи Ирины Ахматовой.

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КОММЕНТАРИИ (3) Обсудить
Юрик
27 дек 2018 в 13:40
+0 −1
Очередная новость про ужасы творящиеся на БлаБлаКаре
Гость
27 дек 2018 в 14:19
+0 −0
Если МВД и следственный комитет ничего не комментируют, с чего взяли, что телефон включился в Ярославле? Мужу биллинг дали? Может муж ее сюда сам привез, ее телефон включил, потом выключил, поэтому и знает, а потом обратно уехал
Попутчки
27 дек 2018 в 14:00
+0 −0
Кем нужно быть, чтобы имея дорогую ауди, отпускать свою жену в поездку на такой дальняк с какими то левыми попутчками ? Жлобы что муж, что жена.... найдут теперь в канаве наверное ...
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