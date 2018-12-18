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Происшествия

Пьянство или провокация: в Ярославле иномарка снесла памятники и ограды на кладбище

Что говорят очевидцы

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Машина влетела прямо в памятники

Фото: Михаил Добров/Жесть Ярославль

Неоднозначное ДТП произошло в Ярославле: 16 декабря «Тойота-Камри» на большой скорости влетела в ограды и памятники на Осташинском кладбище. Захоронения оказались повреждены.

Очевидцы сообщили: водитель иномарки и его пассажир были пьяными.

Очевидцы говорят: водитель был пьян

Фото: Михаил Добров/Жесть Ярославль

— Двое пьяных на своей дорогой машине лихачили по кладбищу, пока не снесли памятники и ограды. После случившегося их вытащил трактором работник, который тоже работает на том же кладбище, и они спокойно уехали, — написал в соцсетях очевидец произошедшего Михаил Добров.

Фотографии и в самом деле говорят не в пользу тех, кто находился в «Тойоте». Машина стоит посреди кладбища, рядом — покорёженные памятники. Однако не всё так просто, как кажется на первый взгляд.

Памятники свалились на снег

Фото: Михаил Добров/Жесть Ярославль

— На этом месте уже не первый раз такие ДТП. Съезжают в памятники, и авто. Водитель не был пьян, это провокация! — возмущается ярославна Анастасия Коробицына.

Однако в большинстве своём горожане с возмущением отреагировали на эти фотографии.

— Люди, может, последние деньги на могилки потратили! Ничего святого нет, — пишет в соцсетях Леонид Талабин.

На данный момент известно, что никто из иномарки не пострадал. Мы уточняем информацию у ГИБДД.

ТЕКСТ

Анна Лурье

ТЕГИ

ЯрославльДТП

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