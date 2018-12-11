В машине находились трое

Сегодня в три часа ночи в Ярославле произошло страшное ДТП — на Московском проспекте, у площади Подвойского, разбился автомобиль BMW. От машины практически ничего не осталось.

— На место выехали дежурный караул пожарно-спасательной части, экипаж ГИБДД, бригада скорой медицинской помощи, — рассказали в главном управлении МЧС по Ярославской области.

Предварительно сообщается об одном погибшем — водителе.

— Ещё двоих увезли на скорой, — говорят очевидцы ДТП.

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