О том, что происходит за забором колонии, поступают противоречивые сведения

Представители правозащитного фонда «Общественный вердикт» сообщают о массовом заражении ВИЧ-инфекцией в колонии № 2 в Рыбинске Ярославской области.

— На данный момент известно, что за последние 1,5 месяца заражены порядка 150 человек (информация проверяется). И в настоящее время еще не все осужденные прошли проверку. Речь о том, что пока проверены три отряда. Возможно, что количество осужденных, зараженных ВИЧ-инфекцией, будет больше. Ситуация станет ясной в ближайшие пару дней. В колонии сегодня была проверка УФСИН Ярославской области, завтра с раннего утра проверка из Москвы с участием медиков, — написала на своей странице в фейсбуке юрист фонда Ирина Бирюкова.

Мы обратились за комментариями в управление ФСИН по Ярославской области.

— Данная информация не соответствует действительности. Все подозреваемые, обвиняемые и осужденные, при поступлении в учреждения УФСИН России по Ярославской области, а также при освобождении проходят обязательные исследования на ВИЧ-инфекцию методом ИФА. Осужденные, инфицированные вирусом иммунодефицита человека, в соответствии с медицинскими показаниями получают антиретровирусную терапию, — сообщили в пресс-службе УФСИН России по Ярославской области

Это уже не первый скандал, который сотрясает колонии Ярославской области. Пристальное внимание на наш регион правозащитники обратили, когда прошла информация о жестоких пытках в ярославской ИК-1. Дело дошло до суда, на скамье подсудимых оказались сотрудники колонии.