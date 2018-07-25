Сегодня суд избирал меру пресечения для шестерых подозреваемых по делу о пытках заключённого
Сегодня суд избирал меру пресечения для шестерых подозреваемых по делу о пытках заключённого

В Заволжском районом суде закончилось рассмотрение дела о назначении меры пресечения шестерым сотрудникам ярославской исправительной колонии № 1, которые устроили пытки заключённому Евгению Макарову. О том, что происходило на заседании и какое решение принял судья, мы подробно рассказывали в онлайн-трансляции.

В зале суда подозреваемые, оказавшись с непривычной для них стороны решётки, начали сдавать друг друга. А некоторые откровенно сливают и себя, сознаваясь во всём, что было. В суде все присутствующие и увидели лица тех, кто на видео истязал заключённого.

27-летний Алексей Бровкин работает в колонии младшим инспектором отдела безопасности первой категории группы надзора
27-летний Алексей Бровкин работает в колонии младшим инспектором отдела безопасности первой категории группы надзора

Алексей Бровкин отказался давать показания. Но следователи уверяют, что доказательств его вины у них предостаточно. Пока их в суде не разглашают, так как это сейчас помешает дальнейшему расследованию. Его заключили под стражу на два месяца.

Сергей Ефремов сначала частично, потом полностью подтвердил свою причастность
Сергей Ефремов сначала частично, потом полностью подтвердил свою причастность

Сергей Ефремов в суде обещал не оказывать давление на свидетелей и других фигурантов дела, а также изъявил желание сотрудничать со следствием. Но его всё равно арестовали. Ближайшие два месяца он проведёт в следственном изоляторе.

Игорь Богданов был отстранён от службы, но не уволен
Игорь Богданов был отстранён от службы, но не уволен

На видео, которое обсуждают не только в России, но и за рубежом, видно, что именно Игорь Богданов и ещё как минимум двое человек били заключённого Евгения Макарова по пяткам. Мужчина сказал, что не узнаёт себя на этом видео. Суд принял решение отправить и его на два месяца за решётку.

У Максима Яблокова уже была судимость за мелкое хищение
У Максима Яблокова уже была судимость за мелкое хищение

Максим Яблоков свою вину признал и написал явку с повинной. Но это не помогло ему избежать ареста. Суд отправил его в СИЗО.

Сергей Драчёв — рядовой сотрудник колонии
Сергей Драчёв — рядовой сотрудник колонии

Роль Сергея Драчёва в совершении преступления в настоящее время не доказана. Тем не менее суд постановил избрать ему меру пресечения в виде заключения под стажу до 22 сентября.

Иван Калашников на суде прятал своё лицо от фотокамер, но в СМИ он уже засветился. Правда, тогда с хорошей стороны
Иван Калашников на суде прятал своё лицо от фотокамер, но в СМИ он уже засветился. Правда, тогда с хорошей стороны

Иван Калашников работает заместителем начальника начальника колонии по воспитательной части. Он единственный, кому продлили на 72 часа срок пребывания в изоляторе временного содержания. За это время следователи обещают собрать аргументы для суда, чтобы и его суд отправил в СИЗО.

— В деле в ближайшее время могут появиться и другие фигуранты, — рассказал источник 76.ru в силовых структурах. — На видеозаписи, которая попала в публичный доступ, было намного больше людей, которые пытали потерпевшего.

«Они устроили самосуд»: в Ярославской области ночью напали на сотрудника колонии.

Сторона обвинения просила суд избрать для всех подозреваемых меру пресечения в виде ареста, так как они знают имена других подозреваемых и место содержания потерпевшего, а потому могут оказать на кого-либо из них давление. Адвокаты, естественно, просили более мягких мер и даже объяснили почему. Заседание проходило без потерпевшего.

На днях в СМИ попало видео о чудовищных пытках в ярославской колонии. На кадрах видно, как несколько сотрудников жестоко избивают заключённого Евгения Макарова — бьют его по пяткам палками, выкручивают руки. Мужчина кричит от боли. Видео вынесли на публику активисты правозащитного фонда «Общественный вердикт». После этого в колонии прошли проверки, Следственный комитет возбудил уголовное дело, 17 человек в колонии отстранили от работы, 6 человек задержали. Начали проверять и того самого следователя, который год назад после первой жалобы заключенного Макарова отказал в возбуждении уголовного дела.