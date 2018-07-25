Сегодня суд избирал меру пресечения для шестерых подозреваемых по делу о пытках заключённого

В Заволжском районом суде закончилось рассмотрение дела о назначении меры пресечения шестерым сотрудникам ярославской исправительной колонии № 1, которые устроили пытки заключённому Евгению Макарову. О том, что происходило на заседании и какое решение принял судья, мы подробно рассказывали в онлайн-трансляции.



В зале суда подозреваемые, оказавшись с непривычной для них стороны решётки, начали сдавать друг друга. А некоторые откровенно сливают и себя, сознаваясь во всём, что было. В суде все присутствующие и увидели лица тех, кто на видео истязал заключённого.

27-летний Алексей Бровкин работает в колонии младшим инспектором отдела безопасности первой категории группы надзора

Алексей Бровкин отказался давать показания. Но следователи уверяют, что доказательств его вины у них предостаточно. Пока их в суде не разглашают, так как это сейчас помешает дальнейшему расследованию. Его заключили под стражу на два месяца.



Сергей Ефремов сначала частично, потом полностью подтвердил свою причастность

Сергей Ефремов в суде обещал не оказывать давление на свидетелей и других фигурантов дела, а также изъявил желание сотрудничать со следствием. Но его всё равно арестовали. Ближайшие два месяца он проведёт в следственном изоляторе.

Игорь Богданов был отстранён от службы, но не уволен

На видео, которое обсуждают не только в России, но и за рубежом, видно, что именно Игорь Богданов и ещё как минимум двое человек били заключённого Евгения Макарова по пяткам. Мужчина сказал, что не узнаёт себя на этом видео. Суд принял решение отправить и его на два месяца за решётку.

У Максима Яблокова уже была судимость за мелкое хищение

Максим Яблоков свою вину признал и написал явку с повинной. Но это не помогло ему избежать ареста. Суд отправил его в СИЗО.

Сергей Драчёв — рядовой сотрудник колонии

Роль Сергея Драчёва в совершении преступления в настоящее время не доказана. Тем не менее суд постановил избрать ему меру пресечения в виде заключения под стажу до 22 сентября.

Иван Калашников на суде прятал своё лицо от фотокамер, но в СМИ он уже засветился. Правда, тогда с хорошей стороны

Иван Калашников работает заместителем начальника начальника колонии по воспитательной части. Он единственный, кому продлили на 72 часа срок пребывания в изоляторе временного содержания. За это время следователи обещают собрать аргументы для суда, чтобы и его суд отправил в СИЗО.



— В деле в ближайшее время могут появиться и другие фигуранты, — рассказал источник 76.ru в силовых структурах. — На видеозаписи, которая попала в публичный доступ, было намного больше людей, которые пытали потерпевшего.



«Они устроили самосуд»: в Ярославской области ночью напали на сотрудника колонии.

Сторона обвинения просила суд избрать для всех подозреваемых меру пресечения в виде ареста, так как они знают имена других подозреваемых и место содержания потерпевшего, а потому могут оказать на кого-либо из них давление. Адвокаты, естественно, просили более мягких мер и даже объяснили почему. Заседание проходило без потерпевшего.



На днях в СМИ попало видео о чудовищных пытках в ярославской колонии. На кадрах видно, как несколько сотрудников жестоко избивают заключённого Евгения Макарова — бьют его по пяткам палками, выкручивают руки. Мужчина кричит от боли. Видео вынесли на публику активисты правозащитного фонда «Общественный вердикт». После этого в колонии прошли проверки, Следственный комитет возбудил уголовное дело, 17 человек в колонии отстранили от работы, 6 человек задержали. Начали проверять и того самого следователя, который год назад после первой жалобы заключенного Макарова отказал в возбуждении уголовного дела.