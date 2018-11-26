Первоклассницы рассказали, что подозрительный мужчина гулял в районе школы

Родители школьников в Заволжском районе Ярославля напуганы — их детей пугает неизвестный мужчина. В родительский чатах первоклашек из школы № 48 на улице Папанина мамы призывают друг друга не отпускать детей на улицу одних. Особенно девочек.



— Мужчина, одетый во всё чёрное, бродит возле школы и присматривает детей, — сообщают взволнованные родители. — Девочки рассказывали, что накануне он достал свои «причиндалы» и стал жестами звать их подойти поближе. Это же, получается, трясун!



Дети рассказали о случившемся взрослым. А те написали заявления в полицию. В МВД обратились и родители, и администрация школы.



— Девочек опросили наши сотрудники в присутствии директора школы, учителей и родителей, — рассказали в управлении МВД России по Ярославской области. — Сейчас проводятся оперативно-разыскные мероприятия.



Волнуются за детей сейчас не только родители учеников 48-й школы, паника добралась и до 52-й, которая находится на улице Саукова. Там поговаривают, что перед детьми оголяется человек, подозреваемый в педофилии. Но официально эту информацию не подтвердили, поэтому это пока обсуждается лишь на уровне слухов.

Ещё одно «дело о ярославском трясуне» в Ярославле закончилось для 58-летнего эксгибициониста, пугающего семилетних детей, отправкой в психиатрическую клинику на принудительное лечение.

