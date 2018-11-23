Когда приехали гаишники, в машине никого не было
Когда приехали гаишники, в машине никого не было

В группе «Жесть Ярославль» подписчики выложили фотографию, как на перекрёстке улицы Бабича с Ленинградским проспектом «семёрка» торчит в столбе. ДТП случилось сегодня около часа дня.

— Есть предположения, что водитель испугался и сбежал, потому что двери все были раскрыты, — предположил очевидец Юрий Александрович.

Через несколько часов пустую машину все же отвезли на штрафстоянку
Через несколько часов пустую машину все же отвезли на штрафстоянку

Очевидцы аварии рассказывают, что за рулём автомобиля сидели подростки:

— Там малолетки были в машине 6 человек. Лет по 13-14 парни и девушки. Я как раз стояла на светофоре, когда это случилось. Машина врезалась, причём маленького мальчика чуть не сбили. Потом оттуда буквально через несколько секунд вылезли эти малолетки и в рассыпную, — говорит ярославна Любовь Логинова.