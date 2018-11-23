Когда приехали гаишники, в машине никого не было

В группе «Жесть Ярославль» подписчики выложили фотографию, как на перекрёстке улицы Бабича с Ленинградским проспектом «семёрка» торчит в столбе. ДТП случилось сегодня около часа дня.



— Есть предположения, что водитель испугался и сбежал, потому что двери все были раскрыты, — предположил очевидец Юрий Александрович.

Через несколько часов пустую машину все же отвезли на штрафстоянку

Очевидцы аварии рассказывают, что за рулём автомобиля сидели подростки:



— Там малолетки были в машине 6 человек. Лет по 13-14 парни и девушки. Я как раз стояла на светофоре, когда это случилось. Машина врезалась, причём маленького мальчика чуть не сбили. Потом оттуда буквально через несколько секунд вылезли эти малолетки и в рассыпную, — говорит ярославна Любовь Логинова.