Трасса на Москву перекрыта: в Ярославле изменили схемы автобусов из-за опасности БПЛА

В Ярославле перекрыли выезд из города в сторону Москвы Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ранним утром 28 августа в Ярославской области была объявлена опасность БПЛА. Для безопасности перекрыта часть трассы М-8 «Холмогоры», а также скорректированы автобусные маршруты. Закрыт выезд из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.

«Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут минуя этот участок. Работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается. Ждите отбоя сигнала „Беспилотная опасность“», — призывает губернатор.

Судя по данным «Яндекс. Карты», ограничения действуют от Ярославля до развязки в районе Шопши.

28 августа перекрыли въезд в Ярославль по трассе М-8 Источник: «Яндекс. Карты»

Как объехать перекрытия по М-8

Как ходит транспорт в Ярославле:

автобусы, следующие по Московскому проспекту, временно выполняют рейсы с объездом через Суздальское шоссе и ул. Калинина , или двигаются по укороченному маршруту до пересечения улицы Нагорной с Московским проспектом; до железнодорожного вокзала на Московском проспекте;

межмуниципальные автобусы, в том числе в сторону Ростова Великого и Переславля-Залесского, следующие по перекрытому участку М-8, временно не выполняют рейсы и находятся на территории автовокзала.