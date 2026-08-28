НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Ярославле
Погода+3°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +1

1 м/c,

ю-в.

 762мм 93%
Подробнее
0 Пробки
USD 85,60
EUR 99,68
Пострадали от БПЛА
Атака БПЛА на Ярославль
Новости Ярославля в MAX
Полезная памятка мамам и папам
Из-за БПЛА закрыли детсады
Авто вылетело на тротуар к людям
Закрыли популярный магазин
По следам «Доктора Живаго»
Дороги и транспорт Атака БПЛА на Ярославль Трасса на Москву перекрыта: в Ярославле изменили схемы автобусов из-за опасности БПЛА

Трасса на Москву перекрыта: в Ярославле изменили схемы автобусов из-за опасности БПЛА

Часть межмуниципальных маршрутов закрыта

2 760
В Ярославле перекрыли выезд из города в сторону Москвы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле перекрыли выезд из города в сторону Москвы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле перекрыли выезд из города в сторону Москвы

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ранним утром 28 августа в Ярославской области была объявлена опасность БПЛА. Для безопасности перекрыта часть трассы М-8 «Холмогоры», а также скорректированы автобусные маршруты. Закрыт выезд из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.

«Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут минуя этот участок. Работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается. Ждите отбоя сигнала „Беспилотная опасность“», — призывает губернатор.

Судя по данным «Яндекс. Карты», ограничения действуют от Ярославля до развязки в районе Шопши.

28 августа перекрыли въезд в Ярославль по трассе М-8 | Источник: «Яндекс. Карты»28 августа перекрыли въезд в Ярославль по трассе М-8 | Источник: «Яндекс. Карты»

28 августа перекрыли въезд в Ярославль по трассе М-8

Источник:

«Яндекс. Карты»

Как объехать перекрытия по М-8

Объезд через ивановскую дорогу | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаОбъезд через ивановскую дорогу | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа
Объезд через Гаврилов-Ям | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаОбъезд через Гаврилов-Ям | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа
Старая московская дорога в Ярославле | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаСтарая московская дорога в Ярославле | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа
Объезд через Курбу | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаОбъезд через Курбу | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа
Объезд через Писцово | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаОбъезд через Писцово | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа
И еще один вариант через Заячий Холм | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаИ еще один вариант через Заячий Холм | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Как ходит транспорт в Ярославле:

  • автобусы, следующие по Московскому проспекту, временно выполняют рейсы с объездом через Суздальское шоссе и ул. Калинина, или двигаются по укороченному маршруту до пересечения улицы Нагорной с Московским проспектом; до железнодорожного вокзала на Московском проспекте;

  • межмуниципальные автобусы, в том числе в сторону Ростова Великого и Переславля-Залесского, следующие по перекрытому участку М-8, временно не выполняют рейсы и находятся на территории автовокзала.

Если вы оказались на автовокзале, расскажите об этом редакции.

Звоните8-905-645-9232
Мы в соцсетях

В онлайн-репортаже мы собираем все, что известно к этому часу.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
БПЛА Трасса М-8 Холмогоры Перекрытая дорога Отмена автобуса
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
15
Гость
21 час
Не могут защитить людей от Бпла
Гость
21 час
Взяли манеру перекрывать дороги. А если немного в сторону, то там нет опасности?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«За 16 лет я не помню такого количества изменений»: бизнес-леди — о том, как выживает в условиях постоянных перемен
Екатерина Лашманова
Предприниматель, создатель «Удобной вазы»
Мнение
По следам Николая II на брендированном экспрессе: как посмотреть духовную столицу Сибири за два дня и 7 тысяч рублей
Анастасия Жердина
Журналист
Мнение
Нейросеть вместо репетитора: почему школам бессмысленно воевать с ИИ и как новые технологии подстроятся под каждого ученика
Мария Липчанская
Мнение
Лучшее время для отдыха в Египте: путешественница назвала 5 веских причин поехать туда не в сезон
Валерия Богатырёва
Корреспондент
Мнение
«За всё уплочено, я из моря ни ногой». Туристка — об отдыхе на черноморском побережье под звуки ПВО и взрывы БПЛА
Вера Борисова
корреспондент MSK1.RU
Рекомендуем