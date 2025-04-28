Под Ярославлем поезд сбил 50-летнего пешехода

В Лютово электропоезд сбил 50-летнего мужчину Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











В Ярославском районе электропоезд сбил 50-летнего пешехода. Всё случилось недалеко от железнодорожной станции Лютово около полуночи 26 апреля.

Как сообщили в Северном линейном управлении МВД России на транспорте, мужчина не услышал приближающийся поезд.

«Машинист подавал звуковые сигналы, но наезд предотвратить не удалось», — пояснили в управлении полиции на транспорте.

Как уточнили 76.RU в пресс-службе управления полиции на транспорте, ярославец от травм скончался на месте происшествия. Сотрудники транспортной полиции начали проверку по выяснению всех обстоятельств ЧП.