Под Ярославлем поезд сбил 50-летнего пешехода

В Ярославском районе электропоезд сбил 50-летнего пешехода. Всё случилось недалеко от железнодорожной станции Лютово около полуночи 26 апреля.
Как сообщили в Северном линейном управлении МВД России на транспорте, мужчина не услышал приближающийся поезд.
«Машинист подавал звуковые сигналы, но наезд предотвратить не удалось», — пояснили в управлении полиции на транспорте.
Как уточнили 76.RU в пресс-службе управления полиции на транспорте, ярославец от травм скончался на месте происшествия. Сотрудники транспортной полиции начали проверку по выяснению всех обстоятельств ЧП.
«Основными причинами травмирования на объектах железнодорожного транспорта является нарушение правил безопасности при нахождении в зоне движения поезда. Будьте осторожны! Берегите свою жизнь и здоровье!» — напомнили в Северном линейном управлении МВД на транспорте.