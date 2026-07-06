НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Ярославле
Погода+16°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +15

0 м/c,

 745мм 77%
Подробнее
1 Пробки
USD 77,97
EUR 89,26
Атака БПЛА на Ярославль
Ярославцы о ночной атаке
Стройка со скоростью лета
Сколько БПЛА сбили
Здесь был Пушкин
Задержали рейсы
Перекроют центр
Накроет гроза с ливнем
Переехала в Ярославль
Происшествия Выслеживал и продолжал мстить: дикий слон-одиночка 14 лет убивал членов одной семьи

Выслеживал и продолжал мстить: дикий слон-одиночка 14 лет убивал членов одной семьи

Всего жертвами животного стали 25 человек

201
Впервые слон напал на людей в 2014 году | Источник: Ramesh Kumar Paudel / The Kathmandu PostВпервые слон напал на людей в 2014 году | Источник: Ramesh Kumar Paudel / The Kathmandu Post

Впервые слон напал на людей в 2014 году

Источник:

Ramesh Kumar Paudel / The Kathmandu Post

В Непале свирепый дикий слон-одиночка преследует одну семью на протяжении 14 лет. Он убил несколько человек. Об этом сообщила газета The Kathmandu Post.

По данным издания, в 2012 году жертвой слона стали отец и мать Шаничары Боте. После этого происшествия семья продала всё имущество и переехала в другой регион.

«Мы раньше жили в Дропатинaгarе в районе Мади, но постоянный страх заставил нас всё продать и переехать в Джагатпур. Думали, что, перейдя большие реки, будем в безопасности. Но спустя все эти годы тот же самый слон нашел нас», — приводятся его слова в публикации.

Однако животное продолжило их преследовать. В ночь на 4 июля слон вломился в новый дом семь и убил 25-летнюю невестку Ашику Боте и несовершеннолетнего внука Бхарата Боте.

«Ночью мне показалось, что кто-то таранит стену. Когда я вышел посмотреть, я увидел слона. Глиняные стены рухнули вмиг. Моя невестка выбежала с внуком на руках, но слон перехватил их», — сообщил мужчина.

Жена Шаничары, Мангала, смогла отпугнуть животное. Она подожгла сухую солому на крыльце, только после этого слон ушел. Однако от пламени загорелся весь дом, но это спасло остальных членов семьи.

Дом, на который напал слон | Источник: Ramesh Kumar Paudel / The Kathmandu PostДом, на который напал слон | Источник: Ramesh Kumar Paudel / The Kathmandu Post

Дом, на который напал слон

Источник:

Ramesh Kumar Paudel / The Kathmandu Post

Согласно архивам национального парка Читван — первого заповедника Непала, — слон впервые напал на людей в 2010 году. На его счету по меньшей мере 25 человеческих жизней в регионе, включая двух военнослужащих.

«До этого инцидента слон официально был виновен в гибели 23 человек. С двумя новыми жертвами в Джагатпуре число подтвержденных смертей достигло 25», — сообщил Абинаш Тхапа Магар, сотрудник отдела информации и охраны природы парка Читван.

Еще после гибели родителей Шаничары в 2012 году местные власти дали распоряжение уничтожить слона. Егеря при поддержке военных попытались убить его, но животное, получив раны, скрылось. Сейчас в руководстве региона пообещали, что выследят слона и ликвидируют его.

Как рассказал зоозащитник и ветеринар Карен Далакян, слон может преследовать семью из-за мести. Специалист отметил, что интеллект у животного более развитый, чем принято думать.

«Мы привыкли считать месть сложным социальным явлением, присущим только человеку, но слоны показывают, что способность помнить обиду и отвечать на нее может быть частью естественного поведения высокоразвитых животных», — рассказал Далакян ТАСС.

Также он отметил, что на поведение слонов может влиять стресс или травма.

ПО ТЕМЕ
Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Слон Непал Жертва Животное
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
35 минут
Он преследует политиков?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Архитектурный Диснейленд, «йошкин кот» и механические иконы: как превратить поездку в Поволжье в отпуск мечты — личный опыт
Елизавета Шаталова
Корреспондент отдела новостей
Мнение
«Было страшно»: ярославна отправилась пешком из центра в Брагино — сколько времени это заняло
Мария
Мнение
«Заправиться можно, но хватит ли у вас терпения?» Водитель рассказал, как охотился за бензином на юге России
читатель 93.RU
Мнение
«Дети в тупике». Преподаватель — о «секретных материалах» ЕГЭ и ошибках, которые допускает система
Наталья Непомнящих
Мнение
«Всё, приплыли. Цены вырастут еще на 20%»: владелец маленькой аптеки — о ситуации в фармбизнесе в 2026 году
Ренат Якимов
Владелец аптеки в Нариманово
Рекомендуем