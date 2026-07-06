Выслеживал и продолжал мстить: дикий слон-одиночка 14 лет убивал членов одной семьи

Впервые слон напал на людей в 2014 году Источник: Ramesh Kumar Paudel / The Kathmandu Post

В Непале свирепый дикий слон-одиночка преследует одну семью на протяжении 14 лет. Он убил несколько человек. Об этом сообщила газета The Kathmandu Post.

По данным издания, в 2012 году жертвой слона стали отец и мать Шаничары Боте. После этого происшествия семья продала всё имущество и переехала в другой регион.

«Мы раньше жили в Дропатинaгarе в районе Мади, но постоянный страх заставил нас всё продать и переехать в Джагатпур. Думали, что, перейдя большие реки, будем в безопасности. Но спустя все эти годы тот же самый слон нашел нас», — приводятся его слова в публикации.

Однако животное продолжило их преследовать. В ночь на 4 июля слон вломился в новый дом семь и убил 25-летнюю невестку Ашику Боте и несовершеннолетнего внука Бхарата Боте.

«Ночью мне показалось, что кто-то таранит стену. Когда я вышел посмотреть, я увидел слона. Глиняные стены рухнули вмиг. Моя невестка выбежала с внуком на руках, но слон перехватил их», — сообщил мужчина.

Жена Шаничары, Мангала, смогла отпугнуть животное. Она подожгла сухую солому на крыльце, только после этого слон ушел. Однако от пламени загорелся весь дом, но это спасло остальных членов семьи.

Дом, на который напал слон Источник: Ramesh Kumar Paudel / The Kathmandu Post

Согласно архивам национального парка Читван — первого заповедника Непала, — слон впервые напал на людей в 2010 году. На его счету по меньшей мере 25 человеческих жизней в регионе, включая двух военнослужащих.

«До этого инцидента слон официально был виновен в гибели 23 человек. С двумя новыми жертвами в Джагатпуре число подтвержденных смертей достигло 25», — сообщил Абинаш Тхапа Магар, сотрудник отдела информации и охраны природы парка Читван.

Еще после гибели родителей Шаничары в 2012 году местные власти дали распоряжение уничтожить слона. Егеря при поддержке военных попытались убить его, но животное, получив раны, скрылось. Сейчас в руководстве региона пообещали, что выследят слона и ликвидируют его.

Как рассказал зоозащитник и ветеринар Карен Далакян, слон может преследовать семью из-за мести. Специалист отметил, что интеллект у животного более развитый, чем принято думать.

«Мы привыкли считать месть сложным социальным явлением, присущим только человеку, но слоны показывают, что способность помнить обиду и отвечать на нее может быть частью естественного поведения высокоразвитых животных», — рассказал Далакян ТАСС.