Четыре человека погибли и 28 пострадали после атаки БПЛА на Керчь

Военные сбивают дроны Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Керченский полуостров атаковали беспилотники. По последним данным, четыре человека погибли, ещё двадцать восемь получили ранения различной степени тяжести, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Атака затронула несколько районов полуострова. На месте происшествия работают экстренные службы: медики, спасатели, сотрудники правоохранительных органов. Раненым оказывается необходимая медицинская помощь, часть из них госпитализирована.

«Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим, которым обязательно будет оказана необходимая помощь и поддержка. На месте работают профильные службы. Держу ситуацию на личном контроле», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Также ПВО отражают атаку на Севастополь. В районе Северной стороны и мыса Фиолент сбиты пять БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Не пренебрегайте мерами безопасности! Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах», — предупредил губернатор.

Обновлено (09:35 мск)

Паромные перевозки через Керченскую переправу временно осуществляться не будут, сообщили в Оперштабе Краснодарского края. Ограничения начнут действовать с 21 июня.

«Поскольку большегрузному транспорту запрещен проезд по Крымскому мосту, водителям нужно выбирать альтернативный сухопутный маршрут», — сообщили в Оперштабе.