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Происшествия «Думали, что дрон залетел»: зазвучали сирены, люди с криками побежали на выход — главное о нападении на ТЦ в Краснодаре

«Думали, что дрон залетел»: зазвучали сирены, люди с криками побежали на выход — главное о нападении на ТЦ в Краснодаре

Собрали всё, что известно о случившемся к этому часу

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Во время нападения в краснодарском ТЦ&nbsp;погибла женщина | Источник: Никита Зырянов / 93.RUВо время нападения в краснодарском ТЦ&nbsp;погибла женщина | Источник: Никита Зырянов / 93.RU

Во время нападения в краснодарском ТЦ погибла женщина

Источник:

Никита Зырянов / 93.RU

В ТЦ в Краснодаре произошел хлопок, который сильно напугал посетителей. После этого молодой человек в здании напал на людей с ножом. К сожалению, есть жертва, а количество пострадавших возросло до пяти. Всё, что известно о ЧП к этому часу, собрали в одном материале.

Что произошло

ЧП случилось сегодня днем на Западном обходе в торговом центре West Mall. По информации МВД, в 14:00 в полицию сообщили, что в ТРЦ молодой человек повел себя неадекватно и нанес ножевые ранения нескольким людям, в том числе охраннику.

Также молодой человек бросил «пиротехническое изделие» в помещение, где находится детский развлекательный центр. К счастью, там никто не пострадал, сработала сигнализация.

Первые минуты во время нападения

Очевидцы рассказывают, что было в первые минуты в ТРЦ во время нападения. Сначала посетители услышали хлопок. Некоторые подумали, что это был взрыв или в здание залетел беспилотник.

«Мы услышали очень странный и громкий хлопок. Я не знаю, что это. Если честно, я подумала, что дрон залетел, потому что такая сила была, что уши заложило, затрещали стекла. И мы, естественно, испугались, вообще не понимали, что происходит. Сначала было тихо, и с нижнего эскалатора вот этот парень, весь в черном, побежал по эскалатору на третий этаж. После этого сначала была тишина, потом был огонь, душераздирающий детский крик, это было просто невозможно», — рассказала посетительница в разговоре с Telegram-каналом Kub Mash.

После этого в здании сработала тревога и выключился свет. По громкоговорителям объявили о срочной эвакуации. Многие устремились на выход.

Но некоторые выйти не успели и продолжительное время прятались в ТЦ. Сотрудник одного из магазинов ТРЦ рассказал нашим коллегам из 93.RU, что в это время вышел в туалет на первом этаже здания и услышал крики. Позже он спрятал в своем павильоне около 20 человек, дожидаясь силовиков.

«Я сразу увидел перед собой женщину с окровавленным лицом. Парень побежал в сторону эскалатора и поднялся на второй этаж. В этот момент его пытался остановить охранник, он его полоснул по руке. Я увидел, что рядом находятся дети, женщины, сотрудники, которые работали на островках. Со мной в магазине пряталось около 20 человек. Если кто-то проходил мимо — открывали, запускали. Мы просидели там примерно три часа. Не было информации, поймали ли его. Когда мы вышли, тут стояла полиция. Видел, что стоит скорая помощь», — объяснил молодой человек.

Жертвы и пострадавшие

Во время нападения погибла женщина. По предварительным данным, пострадали пять человек.

«Молодой человек нанес ножевые ранения посетителям. К сожалению, погибла женщина. Выражаю искренние соболезнования близким. На место сразу выехали бригады скорой помощи. По предварительным данным, пострадали пять человек. Сейчас им оказывают помощь медики в краевых и городских больницах», — сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вениамин Кондратьев.

Раненые находятся в состоянии средней степени тяжести. Известно, что одна из пострадавших — беременная 27-летняя женщина. Об этом пишет сообщают SHOT и Kub Mash. С девушкой работают врачи.

По предварительнным данным, три женщины были ранены ножом в голову, спину и щеку. Охранник, который пытался остановить нападавшего, получил рану плеча.

Признание нападавшего и задержание

Первыми нападавшего задержали местные жители. Отмечается, что молодому человеку 19 лет.

Его скрутили до приезда полиции. На вопрос о том, зачем он это сделал, молодой человек ответил, что ему просто надоело жить.

«Мне не платили за это деньги. Жить надоело просто. Жизнь надоела», — заявил парень.

После этого парня увезли силовики. Сейчас они продолжают работать на месте и выясняют причины нападения. Сам торговый комплекс всё еще закрыт.

Нападавшего уже увезли | Источник: Никита Зырянов / 93.RUНападавшего уже увезли | Источник: Никита Зырянов / 93.RU

Нападавшего уже увезли

Источник:

Никита Зырянов / 93.RU

Источник: Никита Зырянов / 93.RUИсточник: Никита Зырянов / 93.RU
Источник: Никита Зырянов / 93.RUИсточник: Никита Зырянов / 93.RU
Источник: Никита Зырянов / 93.RUИсточник: Никита Зырянов / 93.RU
Источник: Никита Зырянов / 93.RUИсточник: Никита Зырянов / 93.RU
Источник: Никита Зырянов / 93.RUИсточник: Никита Зырянов / 93.RU
Источник: Никита Зырянов / 93.RUИсточник: Никита Зырянов / 93.RU

Кадры задержания нападавшего

Источник:

Никита Зырянов / 93.RU

В настоящее время Следственный комитет по Краснодарскому краю возбудил два уголовных дела об убийстве и о покушении на убийство в связи с нападением в ТЦ.

«По факту происшествия в торговом центре Краснодара возбуждено уголовное дело. Следственными органами СК России по Краснодарскому краю в связи с нападением в торговом центре возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство) и части 3 статьи 30 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)», — сообщила пресс-служба ведомства.

Краевая прокуратура взяла на контроль расследование уголовных дел. Также сотрудники оценят соблюдение законов со стороны ТЦ.

Всё, что известно о случившемся, наши коллеги рассказывают в онлайн-трансляции.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Краснодар ЧП Взрыв Нападение Полиция Следственный комитет Уголовное дело Прокуратура
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Комментарии
1
Гость
5 минут
я бы не о дронах сначала подумал а о том кто Крокус Норд-Ост и всё остальное сделал
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Гость
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