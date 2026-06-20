Мужчина устроил взрыв и напал на посетителей в краснодарском ТЦ: есть жертвы

ТЦ находится на Западном обходе Источник: west-mall.com

В Краснодаре мужчина с ножом напал на посетителей в торгового центра. Перед этим он взорвал мощную петарду. В результате инцидента скончалась женщина, а также пострадало пять человек.

ЧП произошло сегодня на Западном обходе в торговом центре West Mall. По данным Telegram-канала SHOT, все случилось в отделении МФЦ.

Как отмечают посетители ТЦ, мужчина находился в неадекватном состоянии. Он забежал в здание и начал кого-то искать. Когда к мужчине подошел охранник, он ударил его ножом и начал бросаться на остальных людей. Под удар попала женщина, она скончалась.

Также сообщается, что перед нападением нападавший взорвал мощную петарду. По предварительной информации во время ЧП пострадали пять человек.

Скорая помощь госпитализировала раненых, нападавшего задержали местные жители еще до приезда полиции, сообщил очевидец нашим коллегам из 93.RU.

Сейчас торговый центр закрыт. На месте работают силовики.

Как сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, с молодым человеком сейчас работают полицейские. По информации Telegram-канала «Baza», нападавшему всего 19 лет.