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Происшествия Беспилотники атаковали Москву и область — дроны влетели в жилые дома, ТЦ и нефтезавод

Беспилотники атаковали Москву и область — дроны влетели в жилые дома, ТЦ и нефтезавод

Подробности ЧП сообщили мэр столицы и губернатор области

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Беспилотники нацелились и на Подмосковье (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUБеспилотники нацелились и на Подмосковье (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Беспилотники нацелились и на Подмосковье (фото носит иллюстративный характер)

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Сегодня утром, 18 июня, беспилотники массово атаковали Москву. В результате пострадал нефтеперерабатывающий завод, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силы ПВО продолжают отражать массовую атаку. Нескольким беспилотникам удалось достичь МНПЗ (Московский нефтеперерабатывающий завод. — Прим. ред.). Принимаются меры к ликвидации последствий», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

На данный момент известно о 52 сбитых беспилотниках. Отражение атак продолжается. Аэропорты «Внуково» и «Домодедово» ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Кроме того, прилеты есть и в Подмосковье. Согласно данным губернатора области Андрея Воробьева:

  • в Жуковском попадание в многоквартирный дом, пострадавших нет, ведется эвакуация;

  • в Электростали женщина получила незначительное ранение, поврежден частный дом;

  • в Люберцах повреждены здание фитнес-центра и объект в промзоне. Также произошло возгорание кровли ТЦ «Белая дача»;

  • в Чехове и Павловском Посаде повреждены дачные дома, информации о пострадавших нет.

О текущей ситуации мы оперативно сообщаем в онлайн-трансляции.

Обновлено (08:14 мск)

В общей сложности на подлете к Москве сбито около 180 беспилотников. Работа ПВО продолжается, сообщил Сергей Собянин.

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Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Атака беспилотника Сергей Собянин Андрей Воробьев НПЗ
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Комментарии
3
Гость
1 час
Бояринцев главный тренер Шинника
Гость
1 час
Для того и атаковали, чтобы он пострадал. Защищать, по видимому, не собираются, раз 5-ти лет не хватило.
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Гость
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