Беспилотники атаковали Москву и область — дроны влетели в жилые дома, ТЦ и нефтезавод

Сегодня утром, 18 июня, беспилотники массово атаковали Москву. В результате пострадал нефтеперерабатывающий завод, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Силы ПВО продолжают отражать массовую атаку. Нескольким беспилотникам удалось достичь МНПЗ (Московский нефтеперерабатывающий завод. — Прим. ред.). Принимаются меры к ликвидации последствий», — написал Собянин в своем Telegram-канале.
На данный момент известно о 52 сбитых беспилотниках. Отражение атак продолжается. Аэропорты «Внуково» и «Домодедово» ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
Кроме того, прилеты есть и в Подмосковье. Согласно данным губернатора области Андрея Воробьева:
в Жуковском попадание в многоквартирный дом, пострадавших нет, ведется эвакуация;
в Электростали женщина получила незначительное ранение, поврежден частный дом;
в Люберцах повреждены здание фитнес-центра и объект в промзоне. Также произошло возгорание кровли ТЦ «Белая дача»;
в Чехове и Павловском Посаде повреждены дачные дома, информации о пострадавших нет.
О текущей ситуации мы оперативно сообщаем в онлайн-трансляции.
Обновлено (08:14 мск)
В общей сложности на подлете к Москве сбито около 180 беспилотников. Работа ПВО продолжается, сообщил Сергей Собянин.