Самолет из Сочи подал сигнал бедствия, а потом пропал с радаров над Черным морем: что известно

Борт совершил экстренную посадку Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Самолет авиакомпании Smartavia, летевший из Сочи в Архангельск сегодня вечером, подал сигнал бедствия в небе над Чёрным морем и пропал с радаров. Это следует из данных сервиса Flightradar.

Boeing 737-800 с номером 5N164 вылетел из Сочи 17 июня в 22:25 мск. Через несколько минут пилоты сообщили код 7700. Он означает возникновение чрезвычайной или аварийной ситуации в самолете. На борту находились около 200 человек.

Источник: Flightradar

Вскоре самолет снова появился на радарах. Как сообщили в Росавиации, экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. По предварительным данным, из-за технической неисправности на борту.



«Сейчас самолет вырабатывает топливо, готовится к посадке — это стандартный алгоритм действий. Безопасность полетов — приоритет. Ситуация находится на контроле специалистов Минтранса России, Росавиации и Госкорпорации по ОрВД», — отметили в Росавиации.

Около 23:30 самолет совершил благополучную посадку в аэропорту Сочи. Редакция «Городских порталов» обратилась за комментарием в пресс-службу авиакомпании Smartavia.

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Пострадавших при экстренной посадке самолета нет, всех пассажиров планируется разместить в гостинице. Сочинская транспортная прокуратура контролирует соблюдение их прав.

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«После взлета из аэропорта Сочи экипаж воздушного судна зафиксировал срабатывание индикации одной из систем авиалайнера. В соответствии с требованиями безопасности было принято решение о возврате в аэропорт вылета. Посадка самолета в аэропорту Сочи была выполнена в штатном режиме. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал», — рассказали «Городским порталам» в пресс-службе Smartavia.