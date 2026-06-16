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Происшествия Глава Рыбинска сделал заявление из-за горящего хранилища топлива

Глава Рыбинска сделал заявление из-за горящего хранилища топлива

Возгорание началось после атаки БПЛА

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Глава Рыбинска рассказал о пожаре на хранилище топлива в Копаево | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUГлава Рыбинска рассказал о пожаре на хранилище топлива в Копаево | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Глава Рыбинска рассказал о пожаре на хранилище топлива в Копаево

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В Рыбинске Ярославской области третий день борются с пожаром на хранилище топлива. О ходе тушения в микрорайне Копаево 16 июня рассказал глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

«Работы по ликвидации последствий продолжаются. Задействованы все силы регионального управления МЧС России. На месте происшествия по-прежнему находятся специалисты всех профильных ведомств, включая министерство лесного хозяйства и природопользования, Роспотребнадзор», — прокомментировал глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

Как ранее объяснял губернатор Михаил Евраев, возгорание произошло после атаки беспилотников. На этом фоне утром 14 июня в четырех округах Ярославской области прошел черный дождь.

Рудаков подчеркнул, превышений по показателям в пробах воздуха и воды нет. Власти также с проверкой посетили станцию водоочистки на Шекснинском шоссе.

«Специалисты подтвердили, что качество воды в норме, жители получают чистую питьевую воду. Анализы воды проводятся два раза в сутки, — рассказал глава Рыбинска. — Благодарю пожарных, спасателей и представителей других ведомств за самоотверженный труд. Граждан призываю сохранять спокойствие, доверять информации только из официальных источников».

<p>Дмитрий Рудаков</p><p>Дмитрий Рудаков</p>

На ликвидации возгорания задействованы все необходимые специалисты — это люди с большим опытом и знаниями. Делаем все возможное для скорейшего устранения последствий возгорания.

Дмитрий Рудаков

глава Рыбинска Ярославской области

Ранее мы также публиковали официальное разъяснение властей о черном дожде в Ярославской области.

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Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Пожар БПЛА Топливо Рыбинск Дмитрий Рудаков
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Комментарии
5
Гость
28 минут
Пока само не выгорит не потухнет.
Гость
27 минут
Его Превосходительство не занимается такими мелочами , он только по многополярному миру?
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Гость
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