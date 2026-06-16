Глава Рыбинска сделал заявление из-за горящего хранилища топлива

Глава Рыбинска рассказал о пожаре на хранилище топлива в Копаево Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Рыбинске Ярославской области третий день борются с пожаром на хранилище топлива. О ходе тушения в микрорайне Копаево 16 июня рассказал глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

«Работы по ликвидации последствий продолжаются. Задействованы все силы регионального управления МЧС России. На месте происшествия по-прежнему находятся специалисты всех профильных ведомств, включая министерство лесного хозяйства и природопользования, Роспотребнадзор», — прокомментировал глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

Как ранее объяснял губернатор Михаил Евраев, возгорание произошло после атаки беспилотников. На этом фоне утром 14 июня в четырех округах Ярославской области прошел черный дождь.

Рудаков подчеркнул, превышений по показателям в пробах воздуха и воды нет. Власти также с проверкой посетили станцию водоочистки на Шекснинском шоссе.

«Специалисты подтвердили, что качество воды в норме, жители получают чистую питьевую воду. Анализы воды проводятся два раза в сутки, — рассказал глава Рыбинска. — Благодарю пожарных, спасателей и представителей других ведомств за самоотверженный труд. Граждан призываю сохранять спокойствие, доверять информации только из официальных источников».

На ликвидации возгорания задействованы все необходимые специалисты — это люди с большим опытом и знаниями. Делаем все возможное для скорейшего устранения последствий возгорания. Дмитрий Рудаков глава Рыбинска Ярославской области