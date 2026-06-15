Бомбардировщик разбился в Иркутской области

Пилотам удалось катапультироваться Источник: Минобороны России / Telegram

Сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3 разбился в Иркутской области. Крушение случилось в районе города Свирска.

Ту-22М3 — дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец с изменяемой геометрией крыла. Предназначен для поражения наземных и морских целей сверхзвуковыми управляемыми ракетами и бомбами в любое время суток и в любых метеоусловиях. Может быть носителем ядерного оружия.

Борт совершал плановый учебно-тренировочный полет и потерпел крушение при заходе на посадку. Самолет с большой высоты рухнул в лес, недалеко от берега Ангары, после этого в небо начал подниматься огромный столб дыма.

По информации Минобороны России, экипажу удалось катапультироваться. Угрозы жизни и здоровью летчиков нет, разрушений на земле также не последовало.

«Разрушений на земле нет. Самолет выполнял полет без боекомплекта. На месте падения самолета работает комиссия главного командования ВКС», — заключили в ведомстве.

О том, что жизни пилотов ничего не угрожает, подтвердили очевидцы. Они видели, как военные спускались на парашютах.