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Происшествия Бомбардировщик разбился в Иркутской области

Бомбардировщик разбился в Иркутской области

Собрали всё, что известно о крушении

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Пилотам удалось катапультироваться | Источник: Минобороны России / TelegramПилотам удалось катапультироваться | Источник: Минобороны России / Telegram

Пилотам удалось катапультироваться

Источник:

Минобороны России / Telegram

Сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3 разбился в Иркутской области. Крушение случилось в районе города Свирска.

Ту-22М3 — дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец с изменяемой геометрией крыла. Предназначен для поражения наземных и морских целей сверхзвуковыми управляемыми ракетами и бомбами в любое время суток и в любых метеоусловиях. Может быть носителем ядерного оружия.

Борт совершал плановый учебно-тренировочный полет и потерпел крушение при заходе на посадку. Самолет с большой высоты рухнул в лес, недалеко от берега Ангары, после этого в небо начал подниматься огромный столб дыма.

По информации Минобороны России, экипажу удалось катапультироваться. Угрозы жизни и здоровью летчиков нет, разрушений на земле также не последовало.

«Разрушений на земле нет. Самолет выполнял полет без боекомплекта. На месте падения самолета работает комиссия главного командования ВКС», — заключили в ведомстве.

О том, что жизни пилотов ничего не угрожает, подтвердили очевидцы. Они видели, как военные спускались на парашютах.

В Минобороны сообщили, что борт выполнял полет без боекомплекта. Пока неизвестно, что стало причиной трагедии. На месте работает комиссия главного командования ВКС.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Бомбардировщик Ту-22 Крушение Иркутск
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Комментарии
1
Гость
39 минут
Борт совершал плановый учебно-тренировочный полет и потерпел крушение при заходе на посадку. И здесь, по плану.
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Гость
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