Однажды ее уже разрушили: как создавали и восстанавливали уникальную панораму обороны Севастополя

С момента открытия после восстановления в 1954 в музее побывало больше 50 млн человек Источник: Владимир Смирнов / ТАСС

Почти 84 года спустя после разрушения во время Великой Отечественной панорама обороны Севастополя снова горит. Как создавался этот символ и как его воссоздавали после катастрофы 1942 года — рассказывает «Фонтанка».

Призвание Рубо

Большие картины с круговым обзором — панорамы (в переводе с греческого «всеобщий вид») стали появляться на рубеже XVIII–XIX веков. Вскоре изобрели и тип музея-панорамы как здания круглой формы, по периметру которого располагается непрерывная картина, дополненная для усиления «эффекта присутствия» реальными предметами (утварью, оружием, манекенами и проч.).

Панорамы могли быть как стационарными, так и разъездными. Чаще всего они представляли виды городов и батальные сцены, позднее появились панорамы, написанные на библейские сюжеты. Первой такой стала показанная в 1886 году в Мюнхене, изображающая распятие Иисуса Христа, — она пользовалась небывалым успехом. Правда, шесть лет спустя эта панорама сгорела, но к тому времени «библейскую» идею подхватили многочисленные подражатели, в том числе и в России.

По иронии судьбы, первую отечественную панорамную картину «Штурм аула Ахульго» (1890) создавали и впервые продемонстрировали в том же Мюнхене. Ее автор Франц Алексеевич Рубо ныне считается основоположником российской школы панорамной живописи, аккурат через неделю (17 июня) исполнится 170 лет со дня его рождения. Рубо родился в 1856 году в Одессе, учился в тамошней рисовальной школе, а с 1877 года продолжил образование в Мюнхенской академии художеств.

Францу Алексеевичу было всего 20 лет, когда он получил заказ на написание живописных полотен на тему Кавказских войн для храма Славы в Тифлисе. В рамках этого заказа он в том числе написал картину «Штурм аула Ахульго», которую после творчески «переосмыслил», создав одноименную панораму с размерами 12 метров в высоту и 120 метров в длину. За эту работу Рубо удостоился почетного звания профессора Баварской академии художеств. После Мюнхена его панораму с большим успехом демонстрировали в Париже, а после она наконец добралась до России: в 1896 году на Нижегородской всероссийской художественно-промышленной выставке для «Штурма аула Ахульго» построили специальное здание.

Написано с натуры

В преддверии круглой даты — 50-летия обороны Севастополя во время Крымской войны — под занавес уходящего века в России образовали Комитет по восстановлению памятников Севастопольской обороны. Средства собирали по всей стране. На местах, где располагались бастионы и батареи, реставрировали старые и устанавливали новые памятники, появлялись памятные доски.

В марте 1901 года комитет принял решение о создании панорамы обороны Севастополя. Для ее написания и строительства здания выделили 140 тысяч бюджетных рублей, а исполнить правительственный заказ предсказуемо поручили Францу Рубо. Художник был волен в выборе темы, после долгих раздумий он решил отобразить знаковый день 6 июня 1855 года — решающий момент отражения штурма Малахова кургана.

Получив одобрение, Рубо выехал на этюды в Севастополь, где многое еще дышало трагическими событиями полувековой давности, оставались живы участники и очевидцы. В распоряжение художника были выделены солдаты и матросы. Они позировали, а Франц Алексеевич запечатлевал фигуры в различных позах, ракурсах, делал наброски отдельных моментов боевых действий и бытовых сцен.

В январе 1902 года эскиз панорамы «Оборона Севастополя» выставили в Зимнем дворце Петербурга. Далее воплощать в жизнь задуманное мастеру-баталисту помогали художники Шенхен, Фрош, Мерте и еще два десятка студентов Баварской академии. Одновременно в России шла работа по возведению здания панорамы диаметр и высота по 38 метров; строительство возглавлял военный инженер Фридрих-Оскар Энберг. Летом 1904 года готовое полотно размером 14 на 115 метров перевезли из Мюнхена, где оно создавалось, в Севастополь.

«Здесь царит целый ад»

К 14 (27) мая 1905 года монтаж картины предметного плана был завершен, в этот день панорама «Оборона Севастополя» торжественно открылась. Посетители рассматривали панораму с небольшой смотровой площадки в центре помещения, оказываясь таким образом как бы в самом центре сражения. Для усиления иллюзии реальности между площадкой и картиной помещался так называемый предметный план — макеты укреплений, орудия, ядра, оружие, фигуры солдат…

Цитата: «Восходящее солнце озаряет верхушки окружающих Севастополь гор, с которых густыми колоннами движутся на штурм французские и английские войска. Центр боя — Малахов курган. Здесь, действительно, царит целый ад. Вдали видны пожары складов… Взрывы снарядов, рукопашный бой с передовыми войсками, чрезвычайно экспрессивные фигуры начальников и солдат — все это создает ужасы, но, в то же время, чарующее по своей реальности впечатление…» (ист. — Петербургская газета, 23 (10) апреля 1909 года).

Весной 1909 года панораму общим весом в 1500 пудов специальным товарным поездом привезли для демонстрации в столицу. Эту масштабную акцию реализовало военное министерство по ходатайству «Союза русского народа». Развернутую на Марсовом поле «Оборону Севастополя» удостоил посещением сам император. Больше того — Их Величество бесцеремонно вторглось в художественный замысел, указав Францу Рубо на «ляп» с его стороны. А именно: в день 6 июня адмирала Нахимова не было на Малаховом кургане в самый напряженный момент штурма, из-за болезни он находился на смотровом пятачке крыши Морской библиотеки.

Спорить с императором Рубо не мог, фигуру Нахимова с полотна убрали. Но в 1926 году, когда группа уже советских художников приступила к первой серьезной реставрации панорамы, было принято решение вернуть прославленного адмирала в эпицентр героических событий. Пускай бы и вопреки исторической справедливости.

«Восстановить невозможно»

Панорама едва не погибла в годы второй обороны Севастополя. Летом 1942 года фашистские бомбы разрушили здание, в один из дней уникальное полотно загорелось. Матросы, солдаты, мирные жители практически голыми руками тушили огонь, разбирали завалы. Тем не менее почти треть полотна оказалась безвозвратно утрачена — из 1610 квадратных метров погибло 500. То, что удалось спасти, резали на куски, в общей сложности из пылающего здания вынесли 86 фрагментов — последним кораблем, пробившимся сквозь вражескую блокаду, их вывезли в Новороссийск. Оттуда — в Казахстан, Сибирь, лишь в конце войны истерзанная «Оборона Севастополя» оказалась в Москве.

Осмотрев фрагменты холста, специалисты пришли к неутешительному выводу: оригинал восстановить невозможно. Копию начали писать заново, опираясь на эскизы, фотографии и словесное описание полотна. Титаническую работу начал живописец и реставратор Василий Яковлев, а завершил академик живописи Павел Соколов-Скаля вместе с 17 художниками-баталистами. Второе открытие панорамы состоялось 16 октября 1954 года — к столетнему юбилею начала первой героической обороны Севастополя.