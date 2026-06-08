«Осталось не так много времени»: последний шанс найти семью Усольцевых. Новые детали странного исчезновения

Усольцевых продолжают искать в Кутурчинском Белогорье (фото носит иллюстративный характер) Источник: Игорь До / E1.RU

Поиски исчезнувшей почти год назад в горной тайге под Красноярском семьи Усольцевых потеряют смысл уже в этом месяце. Они будут эффективны лишь до середины июня. В этом материале расскажем о том, как ищут семью и почему время и надежды найти их живыми сокращаются.

Времени не так много

Поиски будут затруднены в местности, где пропала семья, из-за сильно выросшей травы. А это произойдет уже в середине июня.

«Снег сошел уже. У них [поисковиков] осталось не так много времени <…> У них осталось время, пока трава не выросла активно и есть возможность поискать еще. Потом, когда трава поднимется, там искать уже смысла нет», — заявил ТАСС экс-спасатель Юрий Раилко.

Семью продолжают искать 80 опытных специалистов. Об этом рассказали в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии. В ведомстве отметили, что среди них следователи, спасатели, сотрудники Госохотнадзора и волонтеры отряда «ЛизаАлерт».

«Круг участников поисковых мероприятий четко определен следствием. Участвуют опытные специалисты», — сказали в СК России.

Кроме того, местность прочесывают не только на спецтехнике, но и осматривают ее с помощью дронов. Если в ближайшее время никаких результатов у специалистов не будет, то поиски приостановят.

СК показал, как идут возобновленные поиски семьи Источник: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии / ТАСС

Тайгу оцепили

Журналистам закрыли доступ к месту поисков семьи. По словам представителя отряда «ЛизаАлерт» Серафимы Чооду, причиной послужило, что специалистам нужно обеспечить безопасность и эффективность работы.

«По этой причине неподготовленные добровольцы и представители средств массовой информации к месту проведения поисковых мероприятий не допускаются», — отметила она в разговоре с ТАСС.

Кроме того, в поисках не принимает участие и старший сын Ирины Усольцевой Даниил Баталов. Он заявил, что ничего не знал об их возобновлении.

«Меня никто не оповещал, хотя я очень жду возможности поехать на поиски», — рассказал РИА «Новости».

Странные детали и новые версии исчезновения

Приоритетной версией пропажи семьи в тайге Красноярского края остается несчастный случай. В Следственном комитете подчеркнули, что версии о побеге или похищении Усольцевых не подтвердились.

Также остается надежда на то, что семья жива, так как на прошлой неделе с телефона Сергея Усольцева зафиксировали странные сигналы. Спустя почти девять месяцев после пропажи предпринимателя и его семьи номер оказался доступен.

На том конце провода вызов приняли, но молчали. После этого знакомому семьи исследователю Валентину Дегтереву позвонили с другого телефона и тоже молчали.

По его словам, спустя время входящие вызовы на номер предпринимателя проходить перестали. А вот сам номер до сих пор остается актуальным и значится в действующих государственных контрактах, а также привязан к странице бизнесмена во «ВКонтакте».

Кроме того, смс-оповещения на него успешно отправляются и доходят до получателя. Дегтярев предполагает, что кто-то регулярно оплачивает услуги связи. Из-за этого сложилось две версии: либо Усольцев жив, либо кто-то пользуется его симкой. Знакомый семьи предполагает, что это могут быть вымогатели, которые расправились с Усольцевыми.