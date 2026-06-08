Актер сериалов «Медиатор» и «Тайны следствия» попал в реанимацию: близкие объявили сбор средств

Неутешительный диагноз актеру поставили еще в прошлом году Источник: кадр из фильма «Тайфун», режиссер Сергей Попов, производство Пятый канал, Epic Media, 2022 год

Актер сериалов «Медиатор» и «Тайны следствия» Дмитрий Поднозов находится в реанимации. У него рак легких. Его близкие открыли сбор денежных средств.

«Ситуация серьезная, многие в курсе. Сейчас семье Димы очень нужны деньги, он находится в платной реанимации, и ежедневное содержания там стоит немало. Я вас очень прошу отвлечься от всех своих горящих дел на 5 минут, нам необходимо собрать деньги, чтобы Дима мог бороться», — сообщил в своих соцсетях режиссер Владимир Мункуев.

Неутешительный диагноз актеру поставили в декабре 2025 года. Тогда врачи обнаружили у звезды рак легких с метастазами в мозге.

После этого «Особняк.Театр», где Поднозов является художественным руководителем, уже объявлял о сборе средств, который открыла супруга Поднозова Алиса Олейник. Уже тогда артист был в тяжелом состоянии.