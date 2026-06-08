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Происшествия Актер сериалов «Медиатор» и «Тайны следствия» попал в реанимацию: близкие объявили сбор средств

Актер сериалов «Медиатор» и «Тайны следствия» попал в реанимацию: близкие объявили сбор средств

Он серьезно болен

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Неутешительный диагноз актеру поставили еще в прошлом году | Источник: кадр из фильма «Тайфун», режиссер Сергей Попов, производство Пятый канал, Epic Media, 2022 годНеутешительный диагноз актеру поставили еще в прошлом году | Источник: кадр из фильма «Тайфун», режиссер Сергей Попов, производство Пятый канал, Epic Media, 2022 год

Неутешительный диагноз актеру поставили еще в прошлом году

Источник:

кадр из фильма «Тайфун», режиссер Сергей Попов, производство Пятый канал, Epic Media, 2022 год

Актер сериалов «Медиатор» и «Тайны следствия» Дмитрий Поднозов находится в реанимации. У него рак легких. Его близкие открыли сбор денежных средств.

«Ситуация серьезная, многие в курсе. Сейчас семье Димы очень нужны деньги, он находится в платной реанимации, и ежедневное содержания там стоит немало. Я вас очень прошу отвлечься от всех своих горящих дел на 5 минут, нам необходимо собрать деньги, чтобы Дима мог бороться», — сообщил в своих соцсетях режиссер Владимир Мункуев.

Неутешительный диагноз актеру поставили в декабре 2025 года. Тогда врачи обнаружили у звезды рак легких с метастазами в мозге.

После этого «Особняк.Театр», где Поднозов является художественным руководителем, уже объявлял о сборе средств, который открыла супруга Поднозова Алиса Олейник. Уже тогда артист был в тяжелом состоянии.

Фильмография актера насчитывает около 200 проектов. Многим зрителям он известен по сериалам «Тайны следствия», «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Медиатор», «Мажор-3» и другим.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Кино Болезнь Рак Онкология Реанимация Здоровье
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Комментарии
1
Гость
1 минута
Деньги то всем нужны , чего уж тут. Самому на домик в Испании не хватает ...
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Гость
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