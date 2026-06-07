Есть пострадавшие, среди них — дети: в Ярославской области перевернулся автобус с пассажирами

Экскурсионный автобус Yutong с пассажирами перевернулся в Угличском округе Ярославской области. Всё случилось около 15:28 7 июня в деревне Сверчково. По предварительным данным, в салоне находились 33 человека, включая водителя и четверых детей.
«В результате аварии пострадали 12 пассажиров, среди них двое детей. Погибших нет. Всех пострадавших доставили в Угличскую центральную районную больницу», — сообщил губернатор Михаил Евраев.
Утечки топлива нет, дорога не перекрыта. Причины ДТП устанавливаются. Власти пообещали оказать пострадавшим необходимую помощь.
Как сообщили в МЧС, в ликвидации последствий ДТП приняли участие семь человек личного состава и три единицы техники.