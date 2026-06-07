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Есть пострадавшие, среди них — дети: в Ярославской области перевернулся автобус с пассажирами

Первые подробности о происшествии

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Автобус перевернулся с пассажирами | Источник: МЧС России по Ярославской областиАвтобус перевернулся с пассажирами | Источник: МЧС России по Ярославской области

Автобус перевернулся с пассажирами

Источник:

МЧС России по Ярославской области

Экскурсионный автобус Yutong с пассажирами перевернулся в Угличском округе Ярославской области. Всё случилось около 15:28 7 июня в деревне Сверчково. По предварительным данным, в салоне находились 33 человека, включая водителя и четверых детей.

«В результате аварии пострадали 12 пассажиров, среди них двое детей. Погибших нет. Всех пострадавших доставили в Угличскую центральную районную больницу», — сообщил губернатор Михаил Евраев.

Утечки топлива нет, дорога не перекрыта. Причины ДТП устанавливаются. Власти пообещали оказать пострадавшим необходимую помощь.

Как сообщили в МЧС, в ликвидации последствий ДТП приняли участие семь человек личного состава и три единицы техники.

Если вы или ваши близкие были в автобусе, который перевернулся в Угличском округе, напишите в редакцию!

Звоните8-905-645-9232
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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
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