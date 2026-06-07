Беспилотники ударили по мосту на границе с Крымом: что известно о последствиях

Из-за угрозы новых ударов беспилотников людей просят найти укрытия Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Вооруженные силы Украины ударили по мосту в районе поселка Чонгар на границе с Крымом. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«В результате ночной атаки БПЛА повреждено мостовое полотно в районе н. п. Чонгар. В целях безопасности движение через АПП „Джанкой“ временно перекрыто», — говорится в сообщении.

Проезд автотранспорта осуществляется через АПП «Армянск» и АПП «Перекоп». Профильные службы работают на месте. О сроках восстановления обещали рассказать позднее.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли, говорится в Telegram-канале КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, написал глава Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, работает ПВО и мобильные огневые группы. Уже сбили один беспилотник в районе Фиолента.