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Происшествия Атаки БПЛА Беспилотники ударили по мосту на границе с Крымом: что известно о последствиях

Беспилотники ударили по мосту на границе с Крымом: что известно о последствиях

Над полустровом отражают атаку дронов

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Из-за угрозы новых ударов беспилотников людей просят найти укрытия | Источник: Роман Данилкин / 63.RUИз-за угрозы новых ударов беспилотников людей просят найти укрытия | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Из-за угрозы новых ударов беспилотников людей просят найти укрытия

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Вооруженные силы Украины ударили по мосту в районе поселка Чонгар на границе с Крымом. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«В результате ночной атаки БПЛА повреждено мостовое полотно в районе н. п. Чонгар. В целях безопасности движение через АПП „Джанкой“ временно перекрыто», — говорится в сообщении.

Проезд автотранспорта осуществляется через АПП «Армянск» и АПП «Перекоп». Профильные службы работают на месте. О сроках восстановления обещали рассказать позднее.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли, говорится в Telegram-канале КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. 

В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, написал глава Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, работает ПВО и мобильные огневые группы. Уже сбили один беспилотник в районе Фиолента.

«Все, кто находятся на улицах, проследуйте в укрытия, в ближайшие магазины, кафе. Главное сейчас не находиться на открытых пространствах», — добавил Развожаев в своем Telegram-канале.

 

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Крымский мост Джанкой Владимир Сальдо Михаил Развожаев Беспилотник
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Комментарии
5
Гость
47 минут
Жизнь важнее мостов, там наши люди.
Гость
8 минут
"Из-за угрозы новых ударов беспилотников людей просят найти укрытия." Под своими чемоданами что ли?
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Гость
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