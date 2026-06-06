Под Казанью разбился самодельный самолет — кадры с места трагедии

Самодельный легкомоторный самолет разбился под Казанью. Об этом сообщили в telegram-канале Приволжской транспортной прокуратуры.
«По предварительным данным, вечером 6 июня вблизи села Казанбаш Арского района Республики Татарстан произошло падение самодельного легкомоторного летательного аппарата. Пилот погиб», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, погибшему пилоту было 57 лет. Мужчина был любителем авиации, он самостоятельно сконструировал и собрал воздушное судно.
На место выехал заместитель транспортного прокурора РТ. Надзорное ведомство проводит проверку. Как сообщают наши коллеги из 116.RU, неподалеку от места ЧП есть авиацентр с аэродромом. Однако пока неизвестно, оттуда ли вылетел самодельный самолет.
Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины происшествия, также проверяется соблюдение законодательства о безопасности полетов. Следственными органами Центрального МСУТ СК России организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».