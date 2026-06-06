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Происшествия Под Казанью разбился самодельный самолет — кадры с места трагедии

Под Казанью разбился самодельный самолет — кадры с места трагедии

Транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства ЧП

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Трагедия произошла в 80&nbsp;км от Казани | Источник: ГУ МЧС РФ по Республике Татарстан / MaxТрагедия произошла в 80&nbsp;км от Казани | Источник: ГУ МЧС РФ по Республике Татарстан / Max

Трагедия произошла в 80 км от Казани

Источник:

ГУ МЧС РФ по Республике Татарстан / Max

Самодельный легкомоторный самолет разбился под Казанью. Об этом сообщили в telegram-канале Приволжской транспортной прокуратуры.

«По предварительным данным, вечером 6 июня вблизи села Казанбаш Арского района Республики Татарстан произошло падение самодельного легкомоторного летательного аппарата. Пилот погиб», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, погибшему пилоту было 57 лет. Мужчина был любителем авиации, он самостоятельно сконструировал и собрал воздушное судно.

Источник:

ГУ МЧС РФ по Республике Татарстан / Max

На место выехал заместитель транспортного прокурора РТ. Надзорное ведомство проводит проверку. Как сообщают наши коллеги из 116.RU, неподалеку от места ЧП есть авиацентр с аэродромом. Однако пока неизвестно, оттуда ли вылетел самодельный самолет.

Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины происшествия, также проверяется соблюдение законодательства о безопасности полетов. Следственными органами Центрального МСУТ СК России организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

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Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Самолет Авиакатастрофа Пилот МЧС
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Комментарии
1
Гость
31 минута
Местный Икар. Как сильно надо любить самолеты, что бы отважиться на такой опасный попет.
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Гость
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