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Происшествия «Как так можно?»: в Ярославле на ровном месте перевернулась иномарка. Видео

«Как так можно?»: в Ярославле на ровном месте перевернулась иномарка. Видео

Подробности ДТП

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В Ярославле перевернулась машина | Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RUВ Ярославле перевернулась машина | Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU

В Ярославле перевернулась машина

Источник:

Екатерина Тарыгина / 76.RU

Днем 5 июня возле Октябрьской площади в Ярославле перевернулась иномарка. «Субару» лежала крышей на асфальте у пешеходного перехода около ТРЦ «Флагман» и удивляла прохожих.

Полицию вызвали сами участники ДТП около 11:25.

На месте аварии быстро собралась толпа. Прохожие останавливались поглазеть, фотографировали машину со всех сторон. А самые креативные (подростки) устроили съемку прямо на фоне перевертыша. Ярославцы обсуждали между собой происшествие, выстраивая догадки.

— Такой заторможенный перекресток, как так можно сделать вообще, не знаю, — рассказал журналистам ярославец.

— Почему подушки безопасности не сработали? — задаются вопросом прохожие.

Машина опрокинулась в прямом смысле на ровном месте | Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RUМашина опрокинулась в прямом смысле на ровном месте | Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU

Машина опрокинулась в прямом смысле на ровном месте

Источник:

Екатерина Тарыгина / 76.RU

«Автомобиль „Субару“ совершил опрокидывание на проезжей части. Предварительно, пострадавших нет», — сухо сообщили 76.RU в пресс-службе УМВД.

Вскоре, чтобы убрать помеху с проезжей части, приехал эвакуатор. Иномарку с грохотом перевернули на бок.

Легковушка лежала поперек дороги | Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RUЛегковушка лежала поперек дороги | Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU

Легковушка лежала поперек дороги

Источник:

Екатерина Тарыгина / 76.RU

На площади образовалась пробка | Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RUНа площади образовалась пробка | Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU

На площади образовалась пробка

Источник:

Екатерина Тарыгина / 76.RU

Вокруг автомобиля ходили мужчина и женщина, которые, похоже, ехали в «Субару» и умудрились перевернуться посреди дороги.

«Плохо наживаться на чужом горе!» — отрезала дама, отказавшись от комментариев.

Иномарку стали убирать с дороги

Источник:

Екатерина Тарыгина / 76.RU

Ранее водители пожаловались 76.RU на постоянные пробки и опасный участок на круговом движении. На Октябрьской площади они предложили установить дополнительный светофор. В этом материале дорожный активист и координатор сообщества «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев объяснил, поможет ли такое решение обезопасить водителей и разгрузить участок.

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Екатерина Тарыгина
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Комментарии
8
Гость
1 час
Ездуны)
Гость
1 час
Не би не крашен недорого срочно
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Гость
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