«Как так можно?»: в Ярославле на ровном месте перевернулась иномарка. Видео

В Ярославле перевернулась машина Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU

Днем 5 июня возле Октябрьской площади в Ярославле перевернулась иномарка. «Субару» лежала крышей на асфальте у пешеходного перехода около ТРЦ «Флагман» и удивляла прохожих.

Полицию вызвали сами участники ДТП около 11:25.

На месте аварии быстро собралась толпа. Прохожие останавливались поглазеть, фотографировали машину со всех сторон. А самые креативные (подростки) устроили съемку прямо на фоне перевертыша. Ярославцы обсуждали между собой происшествие, выстраивая догадки.

— Такой заторможенный перекресток, как так можно сделать вообще, не знаю, — рассказал журналистам ярославец.

— Почему подушки безопасности не сработали? — задаются вопросом прохожие.

Машина опрокинулась в прямом смысле на ровном месте Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU

«Автомобиль „Субару“ совершил опрокидывание на проезжей части. Предварительно, пострадавших нет», — сухо сообщили 76.RU в пресс-службе УМВД.

Вскоре, чтобы убрать помеху с проезжей части, приехал эвакуатор. Иномарку с грохотом перевернули на бок.

Легковушка лежала поперек дороги Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU На площади образовалась пробка Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU

Вокруг автомобиля ходили мужчина и женщина, которые, похоже, ехали в «Субару» и умудрились перевернуться посреди дороги.

«Плохо наживаться на чужом горе!» — отрезала дама, отказавшись от комментариев.

Иномарку стали убирать с дороги Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU