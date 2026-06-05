«Как так можно?»: в Ярославле на ровном месте перевернулась иномарка. Видео

Днем 5 июня возле Октябрьской площади в Ярославле перевернулась иномарка. «Субару» лежала крышей на асфальте у пешеходного перехода около ТРЦ «Флагман» и удивляла прохожих.
Полицию вызвали сами участники ДТП около 11:25.
На месте аварии быстро собралась толпа. Прохожие останавливались поглазеть, фотографировали машину со всех сторон. А самые креативные (подростки) устроили съемку прямо на фоне перевертыша. Ярославцы обсуждали между собой происшествие, выстраивая догадки.
— Такой заторможенный перекресток, как так можно сделать вообще, не знаю, — рассказал журналистам ярославец.
— Почему подушки безопасности не сработали? — задаются вопросом прохожие.
«Автомобиль „Субару“ совершил опрокидывание на проезжей части. Предварительно, пострадавших нет», — сухо сообщили 76.RU в пресс-службе УМВД.
Вскоре, чтобы убрать помеху с проезжей части, приехал эвакуатор. Иномарку с грохотом перевернули на бок.
Вокруг автомобиля ходили мужчина и женщина, которые, похоже, ехали в «Субару» и умудрились перевернуться посреди дороги.
«Плохо наживаться на чужом горе!» — отрезала дама, отказавшись от комментариев.
Ранее водители пожаловались 76.RU на постоянные пробки и опасный участок на круговом движении. На Октябрьской площади они предложили установить дополнительный светофор. В этом материале дорожный активист и координатор сообщества «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев объяснил, поможет ли такое решение обезопасить водителей и разгрузить участок.