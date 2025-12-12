«Самый опасный участок в Ярославле»: водители предложили поставить светофор на Октябрьской площади

Решит ли светофору проблему с пробками Источник: «Яндекс.Карты», Дарья Пона / 74.RU

В утренний и вечерний часы пик на Октябрьской площади в Ярославле постоянно образуются пробки. Как объясняют водители, из-за этого на машине неудобно съезжать с кругового движения на улицу Республиканскую.

«Это самый опасный участок в Ярославле. Когда уже тут установят светофор? Машины с моста летят, никак не проехать, постоянно аварии», — пожаловался журналисту 76.RU ярославский таксист.

Мы обратились к дорожному активисту и координатору сообщества «Дороги Ярославля» Темуру Абдуллаеву с вопросом, может ли светофор решить проблему с пробками в этом районе и обезопасить водителей.

По мнению активиста, установка светофора ситуацию не улучшит. Он только усложнит проезд на одном из самых загруженных участков дороги.

Темур Абдуллаев предложил иной вариант, как разгрузить участок. Для этого надо выделить полосу для поворачивающих на Республиканскую в сторону Водоканала.

«Самым „безопасным“ вариантом будет уход направо мимо Кооперативной вдоль моста и разворот налево под мостом», — поделился своим мнением активист.