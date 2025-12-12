НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-3°C

Сейчас в Ярославле
Погода-3°

пасмурно, без осадков

ощущается как -8

4 м/c,

сев.

 744мм 74%
Подробнее
3 Пробки
USD 79,73
EUR 93,56
Экопроекты российских компаний
Отражена атака БПЛА
«Умные решения»
Перекрыли трассу из-за смертельного ДТП
Экстренное предупреждение о погоде
Что происходит в Ярославле - онлайн
Частично перекрыли М-8
Отменят троллейбусы
Нет интернета
Дороги и транспорт «Самый опасный участок в Ярославле»: водители предложили поставить светофор на Октябрьской площади

«Самый опасный участок в Ярославле»: водители предложили поставить светофор на Октябрьской площади

Как к такой инициативе относится дорожный активист

503
Решит ли светофору проблему с пробками | Источник: «Яндекс.Карты», Дарья Пона / 74.RUРешит ли светофору проблему с пробками | Источник: «Яндекс.Карты», Дарья Пона / 74.RU

Решит ли светофору проблему с пробками

Источник:

«Яндекс.Карты», Дарья Пона / 74.RU

В утренний и вечерний часы пик на Октябрьской площади в Ярославле постоянно образуются пробки. Как объясняют водители, из-за этого на машине неудобно съезжать с кругового движения на улицу Республиканскую.

«Это самый опасный участок в Ярославле. Когда уже тут установят светофор? Машины с моста летят, никак не проехать, постоянно аварии», — пожаловался журналисту 76.RU ярославский таксист.

Мы обратились к дорожному активисту и координатору сообщества «Дороги Ярославля» Темуру Абдуллаеву с вопросом, может ли светофор решить проблему с пробками в этом районе и обезопасить водителей.

По мнению активиста, установка светофора ситуацию не улучшит. Он только усложнит проезд на одном из самых загруженных участков дороги.

Темур Абдуллаев предложил иной вариант, как разгрузить участок. Для этого надо выделить полосу для поворачивающих на Республиканскую в сторону Водоканала.

«Самым „безопасным“ вариантом будет уход направо мимо Кооперативной вдоль моста и разворот налево под мостом», — поделился своим мнением активист.

А как вы относитесь к установке светофора на Октябрьской площади?

Согласен с водителями, светофор решит проблему
Со светофором будем только хуже
Своим мнением поделюсь в комментариях
ПО ТЕМЕ
Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Светофор Октябрьская площадь Круговое движение
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
27 минут
Сделать Победы от Октябрьской площади до Советской односторонней (движение из за Волги). Республиканскую односторонней от Советской до Октябрьской площади (движение за Волгу)
Гость
22 минуты
Если поставить светофор - Заволга будет стоять ВСЕГДА.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Софт-порно имени Гайдая: почему «Невероятные приключения Шурика» — это выстрел в голову
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
«У каждого план по лотерее и продуктам». Почтальон — об изнанке работы за 20 тысяч в месяц
Елена Желянина
Мнение
«Грозит заражением крови». Женщину с замершей беременностью направили на аборт, но врач сказала, что это грех
Екатерина Цой
Корреспондент VLADIVOSTOK1.RU
Мнение
«„Средние“ дети словно растворялись в потоке»: мать школьника рассказала о переводе сына на семейное обучение
Елена Турнаева
Мнение
Суды не учитывают «штраф за материнство»: юрист — о неравной нагрузке по воспитанию детей
Елена Попова
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление