Звезду фильма «Джуманджи» Джеймса Хэнди зарезали в собственном доме

На счету актера более 150 ролей Источник: 20th Television

Актер Джеймс Хэнди из фильмов «К-9: Собачья работа», «Топ Ган: Маверик», «Логан», «Джуманджи» погиб в Лос-Анджелесе. По предварительной информации, его убил собственный сын.

По информации газеты Los Angeles Times, расправа произошла в доме Хэнди. После этого неизвестный позвонил в службу 911 и сообщил о содеянном.

«Я — сын человеческий. Я только что убил человека греха», — сказал он.

После этого полицейские приехали на место. Возле дома оперативные службы обнаружили актера с ножевым ранением в груди. Хэнди был без сознания. Врачи доставили его в больницу, но медики лишь констатировали его смерть.

На месте происшествия был 44-летний Майкл Гледхилл. Предположительно, это он причастен к убийству актера. Он остановил полицейских и сознался в преступлении.

Известно, что мужчина живет со своей матерью, которая, по данным полиции, состояла в отношениях с Хэнди. Гледхилла арестовали по подозрению в убийстве.