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Происшествия Звезду фильма «Джуманджи» Джеймса Хэнди зарезали в собственном доме

Звезду фильма «Джуманджи» Джеймса Хэнди зарезали в собственном доме

Ему был 81 год

140
На счету актера более 150 ролей | Источник: 20th TelevisionНа счету актера более 150 ролей | Источник: 20th Television

На счету актера более 150 ролей

Источник:

20th Television

Актер Джеймс Хэнди из фильмов «К-9: Собачья работа», «Топ Ган: Маверик», «Логан», «Джуманджи» погиб в Лос-Анджелесе. По предварительной информации, его убил собственный сын.

По информации газеты Los Angeles Times, расправа произошла в доме Хэнди. После этого неизвестный позвонил в службу 911 и сообщил о содеянном.

«Я — сын человеческий. Я только что убил человека греха», — сказал он.

После этого полицейские приехали на место. Возле дома оперативные службы обнаружили актера с ножевым ранением в груди. Хэнди был без сознания. Врачи доставили его в больницу, но медики лишь констатировали его смерть.

На месте происшествия был 44-летний Майкл Гледхилл. Предположительно, это он причастен к убийству актера. Он остановил полицейских и сознался в преступлении.

Известно, что мужчина живет со своей матерью, которая, по данным полиции, состояла в отношениях с Хэнди. Гледхилла арестовали по подозрению в убийстве.

Джеймс Хэнди начал свою карьеру с 1970-х годов. На счету актера более 150 ролей. В 2017 году он сыграл в фильме «Логан» в роли врача, умолявшего Росомаху выздороветь. Последней его работой стал военный блокбастер «Топ Ган: Мэверик», где он исполнил роль бармена Джимми.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Кино Актер Гибель Убийство Полиция США
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Комментарии
1
Гость
39 минут
Разлагающийся запад. Полное отсутствие духовности. В РФ такого бы не могло произойти.
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Гость
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