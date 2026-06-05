Звезду фильма «Джуманджи» Джеймса Хэнди зарезали в собственном доме

Актер Джеймс Хэнди из фильмов «К-9: Собачья работа», «Топ Ган: Маверик», «Логан», «Джуманджи» погиб в Лос-Анджелесе. По предварительной информации, его убил собственный сын.
По информации газеты Los Angeles Times, расправа произошла в доме Хэнди. После этого неизвестный позвонил в службу 911 и сообщил о содеянном.
«Я — сын человеческий. Я только что убил человека греха», — сказал он.
После этого полицейские приехали на место. Возле дома оперативные службы обнаружили актера с ножевым ранением в груди. Хэнди был без сознания. Врачи доставили его в больницу, но медики лишь констатировали его смерть.
На месте происшествия был 44-летний Майкл Гледхилл. Предположительно, это он причастен к убийству актера. Он остановил полицейских и сознался в преступлении.
Известно, что мужчина живет со своей матерью, которая, по данным полиции, состояла в отношениях с Хэнди. Гледхилла арестовали по подозрению в убийстве.
Джеймс Хэнди начал свою карьеру с 1970-х годов. На счету актера более 150 ролей. В 2017 году он сыграл в фильме «Логан» в роли врача, умолявшего Росомаху выздороветь. Последней его работой стал военный блокбастер «Топ Ган: Мэверик», где он исполнил роль бармена Джимми.