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Происшествия Рушатся дамбы, дома уходят под воду: десятки людей эвакуируют на Кубани из-за сильных паводков

Рушатся дамбы, дома уходят под воду: десятки людей эвакуируют на Кубани из-за сильных паводков

Синоптики предупреждают о возможном выходе рек из берегов

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Люди закупают мешки | Источник: Slavyansk / TelegramЛюди закупают мешки | Источник: Slavyansk / Telegram

Люди закупают мешки

Источник:

Slavyansk / Telegram

Три населенных пункта в Краснодарском крае эвакуировали из-за частичного перелива реки Кубань через дамбу. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

Как сказано в сообщении, под эвакуацию попал хутор Западный, в районе которого находится дамба, а также село Гвардейское, хутор Урма в СНТ «Йодник». В общей сложности в населенных пунктах проживает около 180 человек.

«В муниципальных образованиях проведено оповещение населения, в том числе подворовое. В местах сбора подготовлены автобусы для эвакуации», — говорится в сообщении.

В оперштабе отметили, что маломобильных жителей вывезли накануне. Пункты временного размещения подготовили в городе Крымске и селе Экономическое.

Как сообщают наши коллеги из 93.RU, сейчас режим чрезвычайной ситуации действует в Крымском и Славянском районах. Ситуация в этих муниципалитетах остается напряженной из-за недавних проливных дождей и подъема рек.

Славянский район

Ранее перелив воды через дамбу зафиксировали в хуторе Соболевском. Образовавшийся прорыв уже засыпали и укрепили.

Чтобы защититься от воды жители района укрепляют дамбы и насосные станции мешками с песком. По данным районных властей, на вечер 2 июня запас высоты дамб над уровнем воды составлял от 20 сантиметров до 1,2 метра в зависимости от участка.

Источник: Slavyansk / TelegramИсточник: Slavyansk / Telegram
Источник:

Slavyansk / Telegram

Источник: Slavyansk / TelegramИсточник: Slavyansk / Telegram
Источник:

Slavyansk / Telegram

Крымский район

Из-за паводковой ситуации в разных населенных пунктах района развернули пункты временного размещения. Они работают в социально-культурном центре и школе № 57 станицы Троицкой, а также в школах сел Экономическое и Киевское. Туда уже эвакуировали часть жителей.

Оставшихся призывают заранее готовить документы, запас воды и продуктов для эвакуации. Власти также предупреждают, что при ухудшении обстановки могут быть включены системы оповещения.

Автобусы для эвакуации

Источник:

Администрация Крымского района

Напряженной остается ситуация на Краснодарском водохранилище. Уровень воды достиг 34,16 метра при нормальном подпорном уровне 32,75 метра. Форсированный уровень составляет 35,23 метра и считается максимально допустимым.

По данным на 2 июня, приток воды составил 2038 кубометров в секунду, тогда как годом ранее в этот день он достигал 864 кубометров в секунду. Сброс воды сохраняется на уровне 1200 кубометров в секунду. Объем воды в водохранилище сейчас оценивается в 2353 миллиона кубометров, что составляет 84,2% от полной емкости чаши.

Синоптики ранее предупреждали, что до 4 июня в регионе сохраняется штормовое предупреждение, а гидрологическая обстановка остается крайне напряженной из-за продолжающихся осадков и высокого притока воды в бассейн Кубани.

Напомним, из-за постоянных дождей оказался превышен уровень воды в нескольких реках Краснодарского края от 1,3 до 5,8 метра. Также до опасных отметок поднялась река Кубань и ее правый рукав, река Притока, на двух постах мониторинга.

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Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Паводковые воды Дамба Затопление
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