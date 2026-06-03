Рушатся дамбы, дома уходят под воду: десятки людей эвакуируют на Кубани из-за сильных паводков

Три населенных пункта в Краснодарском крае эвакуировали из-за частичного перелива реки Кубань через дамбу. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.
Как сказано в сообщении, под эвакуацию попал хутор Западный, в районе которого находится дамба, а также село Гвардейское, хутор Урма в СНТ «Йодник». В общей сложности в населенных пунктах проживает около 180 человек.
«В муниципальных образованиях проведено оповещение населения, в том числе подворовое. В местах сбора подготовлены автобусы для эвакуации», — говорится в сообщении.
В оперштабе отметили, что маломобильных жителей вывезли накануне. Пункты временного размещения подготовили в городе Крымске и селе Экономическое.
Как сообщают наши коллеги из 93.RU, сейчас режим чрезвычайной ситуации действует в Крымском и Славянском районах. Ситуация в этих муниципалитетах остается напряженной из-за недавних проливных дождей и подъема рек.
Славянский район
Ранее перелив воды через дамбу зафиксировали в хуторе Соболевском. Образовавшийся прорыв уже засыпали и укрепили.
Чтобы защититься от воды жители района укрепляют дамбы и насосные станции мешками с песком. По данным районных властей, на вечер 2 июня запас высоты дамб над уровнем воды составлял от 20 сантиметров до 1,2 метра в зависимости от участка.
Крымский район
Из-за паводковой ситуации в разных населенных пунктах района развернули пункты временного размещения. Они работают в социально-культурном центре и школе № 57 станицы Троицкой, а также в школах сел Экономическое и Киевское. Туда уже эвакуировали часть жителей.
Оставшихся призывают заранее готовить документы, запас воды и продуктов для эвакуации. Власти также предупреждают, что при ухудшении обстановки могут быть включены системы оповещения.
Напряженной остается ситуация на Краснодарском водохранилище. Уровень воды достиг 34,16 метра при нормальном подпорном уровне 32,75 метра. Форсированный уровень составляет 35,23 метра и считается максимально допустимым.
По данным на 2 июня, приток воды составил 2038 кубометров в секунду, тогда как годом ранее в этот день он достигал 864 кубометров в секунду. Сброс воды сохраняется на уровне 1200 кубометров в секунду. Объем воды в водохранилище сейчас оценивается в 2353 миллиона кубометров, что составляет 84,2% от полной емкости чаши.
Синоптики ранее предупреждали, что до 4 июня в регионе сохраняется штормовое предупреждение, а гидрологическая обстановка остается крайне напряженной из-за продолжающихся осадков и высокого притока воды в бассейн Кубани.
Напомним, из-за постоянных дождей оказался превышен уровень воды в нескольких реках Краснодарского края от 1,3 до 5,8 метра. Также до опасных отметок поднялась река Кубань и ее правый рукав, река Притока, на двух постах мониторинга.