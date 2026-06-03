Ветврач и эксперт по коньячным спиртам: что известно о москвиче, который перерезал горло сотруднице МФЦ

Рассказываем, что известно о москвиче, который перерезал горло сотруднице МФЦ Источник: «Братеево Стрит» / T.me, портал «Наградион»

MSK1.RU стали известны подробности о личности мужчины, который напал с ножом на сотрудницу многофункционального центра (МФЦ) в районе Братеево в Москве. Нападавшим оказался 29-летний уроженец Армении, имеющий российское гражданство, по имени Арамаис Б.

Инцидент произошел в отделении МФЦ на Борисовских прудах. Мужчина набросился на 29-летнюю работницу центра и нанес ей несколько ножевых ранений, в том числе в область шеи. После атаки напавший попытался скрыться, но его оперативно задержал охранник учреждения.

Пострадавшую доставили в одну из столичных больниц. Сейчас ее состояние оценивается как стабильное.

Пострадавшая доставлена в одну из столичных больниц Источник: «Братеево Стрит» / T.me

Столичный Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство. В ближайшее время подозреваемому предстоит пройти психолого-психиатрическую судебную экспертизу.

Неожиданные факты о нападавшем

Как выяснилось, Арамаис учился в Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени Скрябина.

В открытых источниках есть его публикация в научном журнале, выполненная в соавторстве с отцом-доцентом и еще двумя учеными, на тему «Кинетика процесса пленочной ректификации коньячного спирта».

Помимо этого, в студенческие годы он активно занимался спортом — армрестлингом. В 2017 году он заявлялся на XXIX студенческие спортивные игры от МГАВМиБ (ветеринарной академии). Но результатов его выступлений в Сети не оказалось.