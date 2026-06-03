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Происшествия Ветврач и эксперт по коньячным спиртам: что известно о москвиче, который перерезал горло сотруднице МФЦ

Ветврач и эксперт по коньячным спиртам: что известно о москвиче, который перерезал горло сотруднице МФЦ

Арамаис Б. также участвовал в турнирах по армрестлингу

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Рассказываем, что известно о москвиче, который перерезал горло сотруднице МФЦ | Источник: «Братеево Стрит» / T.me, портал «Наградион»Рассказываем, что известно о москвиче, который перерезал горло сотруднице МФЦ | Источник: «Братеево Стрит» / T.me, портал «Наградион»

Рассказываем, что известно о москвиче, который перерезал горло сотруднице МФЦ

Источник:

«Братеево Стрит» / T.me, портал «Наградион»

MSK1.RU стали известны подробности о личности мужчины, который напал с ножом на сотрудницу многофункционального центра (МФЦ) в районе Братеево в Москве. Нападавшим оказался 29-летний уроженец Армении, имеющий российское гражданство, по имени Арамаис Б.

Инцидент произошел в отделении МФЦ на Борисовских прудах. Мужчина набросился на 29-летнюю работницу центра и нанес ей несколько ножевых ранений, в том числе в область шеи. После атаки напавший попытался скрыться, но его оперативно задержал охранник учреждения.

Пострадавшую доставили в одну из столичных больниц. Сейчас ее состояние оценивается как стабильное.

Пострадавшая доставлена в одну из столичных больниц

Источник:

«Братеево Стрит» / T.me

Столичный Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство. В ближайшее время подозреваемому предстоит пройти психолого-психиатрическую судебную экспертизу.

Неожиданные факты о нападавшем

Как выяснилось, Арамаис учился в Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени Скрябина.

В открытых источниках есть его публикация в научном журнале, выполненная в соавторстве с отцом-доцентом и еще двумя учеными, на тему «Кинетика процесса пленочной ректификации коньячного спирта».

Помимо этого, в студенческие годы он активно занимался спортом — армрестлингом. В 2017 году он заявлялся на XXIX студенческие спортивные игры от МГАВМиБ (ветеринарной академии). Но результатов его выступлений в Сети не оказалось.

Как стало известно MSK1.RU, его родственники уже в курсе случившегося и пытаются связаться с Арамаисом. По данным SHOT, у него диагностировано психическое расстройство, с которым он совсем недавно наблюдался в частной клинике.

В прошлом году бывший сотрудник банка напал на свою 39-летнюю начальницу с ножом. Она скончалась на месте. У нее остался ребенок. Момент жестокого убийства попал на камеры видеонаблюдения. В «оправдание» своего поступка нападавший сказал: «Они издевались надо мной». Коллеги же называли его самого «конфликтным и проблемным». До этого зарезанная сотрудница банка три месяца просила службу безопасности защитить ее от убийцы.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ХаритоноваАнастасия Харитонова
Анастасия Харитонова
Корреспондент MSK1.RU
Братеево ЮАО Нападение Нож МФЦ Мои документы
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Комментарии
6
Гость
1 час
Представитель гордого горячего братского Юга?
Гость
1 час
Очень агрессивные люди, особенно те что сюда прутья. Нормальные то там у себя живут, как говорится где родился
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Гость
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