Ветврач и эксперт по коньячным спиртам: что известно о москвиче, который перерезал горло сотруднице МФЦ

MSK1.RU стали известны подробности о личности мужчины, который напал с ножом на сотрудницу многофункционального центра (МФЦ) в районе Братеево в Москве. Нападавшим оказался 29-летний уроженец Армении, имеющий российское гражданство, по имени Арамаис Б.
Инцидент произошел в отделении МФЦ на Борисовских прудах. Мужчина набросился на 29-летнюю работницу центра и нанес ей несколько ножевых ранений, в том числе в область шеи. После атаки напавший попытался скрыться, но его оперативно задержал охранник учреждения.
Пострадавшую доставили в одну из столичных больниц. Сейчас ее состояние оценивается как стабильное.
Столичный Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство. В ближайшее время подозреваемому предстоит пройти психолого-психиатрическую судебную экспертизу.
Неожиданные факты о нападавшем
Как выяснилось, Арамаис учился в Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени Скрябина.
В открытых источниках есть его публикация в научном журнале, выполненная в соавторстве с отцом-доцентом и еще двумя учеными, на тему «Кинетика процесса пленочной ректификации коньячного спирта».
Помимо этого, в студенческие годы он активно занимался спортом — армрестлингом. В 2017 году он заявлялся на XXIX студенческие спортивные игры от МГАВМиБ (ветеринарной академии). Но результатов его выступлений в Сети не оказалось.
Как стало известно MSK1.RU, его родственники уже в курсе случившегося и пытаются связаться с Арамаисом. По данным SHOT, у него диагностировано психическое расстройство, с которым он совсем недавно наблюдался в частной клинике.
В прошлом году бывший сотрудник банка напал на свою 39-летнюю начальницу с ножом. Она скончалась на месте. У нее остался ребенок. Момент жестокого убийства попал на камеры видеонаблюдения. В «оправдание» своего поступка нападавший сказал: «Они издевались надо мной». Коллеги же называли его самого «конфликтным и проблемным». До этого зарезанная сотрудница банка три месяца просила службу безопасности защитить ее от убийцы.