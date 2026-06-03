Аэропорт закрылся, задерживаются рейсы: Санкт-Петербург атаковали беспилотники перед началом ПМЭФ

Перед началом Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Санкт-Петербург подвергся атаке беспилотников. В Ленинградской области сбили десятки дронов, а аэропорт закрылся.
Как рассказал губернатор региона Александр Дрозденко, с 02:47 мск по всей области объявлена беспилотная опасность.
«На данный момент силами ПВО сбито 30 БПЛА над территорией Ленинградской области. Боевая работа продолжается», — написал Дрозденко в своем Telegram-канале.
На фоне атак аэропорт Пулково временно закрылся на прием и выпуск самолетов, передает Росавиация. По данным онлайн-табло, на момент публикации на вылет задерживаются 6 рейсов и отменены 7 рейсов, на прилет отменены 5.
ПМЭФ начнется уже сегодня, 3 июня, и продлится до 6 июня. Форум пройдет на площадке «Экспофорум». Тема его звучит так: «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Стоимость участия составляет 1,632 миллиона рублей.
В форуме примет участие президент России Владимир Путин, он традиционно выступит с программной речью, также у него запланирована обширная программа. Кроме того, впервые за несколько лет на форум приедет представитель США.