Сотни дронов ударили по домам и машинам и нацелились на столицу — главное о массовых налетах беспилотников

С утра 2 июня ПВО сбили почти 200 БПЛА Источник: Роман Данилкин / 63.RU (фото носит иллюстративный характер)

Сотни беспилотников атаковали Россию. Часть из них нацелились на столицу, другие же бьют по регионам. Дроны попадают в дома и автомобили, среди людей есть жертвы. Рассказываем, что известно об ударах.

По данным Минобороны, с 08:00 по 20:00 мск ПВО сбили 158 БПЛА.

В Брянской области из-за падения снаряда погиб мирный житель. Также пострадали еще пять человек, включая маленькую девочку.

«В результате падения обломков БПЛА во двор многоквартирного дома травмы получила 6-летняя девочка. Она доставлена в Брянскую детскую областную больницу. Жизни ребенка ничего не угрожает», — сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

В самом Брянске беспилотник упал на парковку ТЦ «Аэропарк». Как уточняет Ковальчук, он летел на здание торгового центра. К счастью, никто не пострадал.

В Белгородской области атаки дронов тоже не прошли бесследно. В нескольких населенных пунктах получили повреждения частные и многоквартирные дома — в них разрушены окна и фасады, пробиты крыши. Ранения получили девять местных жителей.

Источник: Оперштаб Белгородской области / Telegram Источник: Оперштаб Белгородской области / Telegram

«В районе села Посохово FPV-дрон атаковал движущийся автомобиль. В результате детонации двое мужчин получили осколочные ранения надключичной области и голени. У третьего пострадавшего ушиб мягких тканей голени… В городе Шебекино дрон атаковал автобус. Бойцы самообороны доставили водителя в Шебекинскую ЦРБ», — сообщили в оперштабе Белгородской области.

В Курской области из-за ударов дрона ранения получили четыре человека, рассказал глава региона Александр Хинштейн.

«В результате атаки БПЛА в слободе Белой ранены двое мужчин. У 36-летнего — проникающее слепое осколочное ранение живота, сквозное осколочное ранение правого бедра. Он в тяжёлом состоянии. У 54-летнего — слепое осколочное ранение живота. Им оказывается медицинская помощь», — отметил он.

В селе Вышние беспилотник атаковал машину, от чего пострадал 49-летний мужчина. Также ранения получила 51-летняя жительница села Малое. Женщина самостоятельно обратилась в больницу в соседней Белгородской области.

В другом приграничном регионе — Херсонской области дроны ударили по грузовику с продуктами. Все произошло в районе села Кривой Рог. Машина сгорела, но никто не пострадал. А вот в Любимовке дрон атаковал гражданский автомобиль, что привело к травмам двух молодых людей.

Источник: Павел Филипчук / MAX

«Ранены двое молодых людей 1992 года рождения. У них осколочные ранения ног, рук, брюшной полости, головы. Один находится в состоянии средней степени тяжести, другой — в реанимации», — сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук.

Он добавил, что еще один беспилотник запутался в проводах в Любимовке и повредил линию электропередач. В результате несколько домов остались обесточены.

Кроме того, вечером 2 июня беспилотники нацелились на Москву . С 20:00 мск над Московским регионом ПВО сбили 21 БПЛА, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Повреждений и пострадавших нет.