На популярном среди россиян курорте произошел взрыв — погибли десятки человек

В здании, где произошел взрыв, хранился бурый уголь

The Associated Press / X

В Мьянме 46 человек погибли, 74 пострадали при взрыве в здании. Предположительно в помещении хранились взрывчатые вещества. Об этом сообщило агентство The Associated Press (AP).

«Спасатель, прибывший на место взрыва, сообщил, что к вечеру воскресенья были обнаружены 46 тел, в том числе шесть детских, которые были отправлены на кремацию», — говорится в публикации.

Взрыв произошел около полудня в деревне Каунгтуп, в поселке Намхкам. Этот район расположен примерно в трех километрах к югу от китайской границы. Взрывной волной в округе повредило около сотни домов. Отмечается, что район, в котором произошел взрыв, находится под контролем Национальной освободительной армии Таанг (TNLA), оппозиционной к правительству.

Издание, со ссылкой на сообщение группировки отмечает, что в здании хранился бурый уголь. В TNLA заявили, что это вещество использовалось для разработки шахт и что взрыв произошел случайно.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы. Врачи оказывают помощь десяткам пострадавших, данных о состоянии раненых и причинах инцидента пока не приводится.

Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Гость
3 минуты
Его Превосходительство обязательно выразит слова соболезнования и отправит гуманитарную помощь братьям
Плакала только один день. Откровения студентки о ЕГЭ
Дарья Харламова
«Ничего не отвалилось»: автолюбитель год отъездил на китайском авто из салона — плюсы и минусы
Анатолий Кузнецов
«Одышка, боль в груди, головокружение»: кардиохирург объяснил, из-за чего и как отрывается тромб
Роман Рисберг
Выполнил более 7000 лечебных и диагностических вмешательств на сердце и сосудах.
«Сдаст даже молчавший на уроках неуч»: почему новый обязательный экзамен по истории для девятиклассников не имеет смысла
Антон Чубуков
Эксперт в образовании
«Один воздушный шарик на весь класс». Выпускница ковидного 2020 года — о том, почему завидует тем, кто сейчас оканчивает школу
Назифа Нурмухаметова
