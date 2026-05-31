На популярном среди россиян курорте произошел взрыв — погибли десятки человек

В здании, где произошел взрыв, хранился бурый уголь Источник: The Associated Press / X

В Мьянме 46 человек погибли, 74 пострадали при взрыве в здании. Предположительно в помещении хранились взрывчатые вещества. Об этом сообщило агентство The Associated Press (AP).

«Спасатель, прибывший на место взрыва, сообщил, что к вечеру воскресенья были обнаружены 46 тел, в том числе шесть детских, которые были отправлены на кремацию», — говорится в публикации.

Взрыв произошел около полудня в деревне Каунгтуп, в поселке Намхкам. Этот район расположен примерно в трех километрах к югу от китайской границы. Взрывной волной в округе повредило около сотни домов. Отмечается, что район, в котором произошел взрыв, находится под контролем Национальной освободительной армии Таанг (TNLA), оппозиционной к правительству.

Издание, со ссылкой на сообщение группировки отмечает, что в здании хранился бурый уголь. В TNLA заявили, что это вещество использовалось для разработки шахт и что взрыв произошел случайно.