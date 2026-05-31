Туристический автобус полностью сгорел в ДТП в Турции: есть погибшие и пострадавшие — кадры

После аварии транспорт вспыхнул и полностью сгорел Источник: Denizli Büyükşehir Itfaiyesi

В Турции в ДТП с автобусом погибли 8 человек, еще 33 получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших туристов россиянка, сообщило российское посольство.

«В результате чего погибли 8 человек и 33 получили ранения. Пострадала гражданка России Байтемирова А.М. 30.12.2006 года рождения, она была доставлена в больницу», — отметили в посольстве.

Диппредставительство находится на связи с местными властями, а также с пострадавшей. Девушка получает необходимую консульскую поддержку. Какие именно травмы получила россиянка и в каком состоянии она находится — не уточняется.

По информации газеты Bir Gün, автобус компании Pamukkale Turizm, следовавший по маршруту Измир — Анталья, врезался в дорожное ограждение на автомагистрали Денизли — Айдын в районе Сарайкей провинции Денизли. После этого транспорт вспыхнул.

Пламя полностью расплавило и уничтожило крышу автобуса, боковые панели и внутренние части, оставив лишь голые металлические каркасы пассажирских сидений. Двигатель и ходовая часть автобуса полностью сгорели, уточнило турецкое издание Hurriyet.