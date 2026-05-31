Происшествия Топливное хранилище в огне, аэропорты не работают всю ночь: главное об атаках беспилотников

Рассказываем, как города пережили удары

В некоторых регионах сохраняется режим беспилотной опасности

Роман Данилкин / 63.RU

В ночь на 31 мая беспилотники массово атаковали регионы. 10 аэропортов закрылись на несколько часов, а в городах не обошлось без разрушений. Рассказываем, что известно об ударах.

В Ростовской области из-за падения обломков дрона загорелось топливное хранилище частного предприятия. Жителей близлежащих домов экстренно эвакуировали, рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Людям ничего не угрожает. Экстренные службы работают на месте происшествия, прибыл пожарный поезд, приступил к тушению пожара. Информация о пострадавших не поступала. Будет уточняться», — написал он в своём Telegram-канале.

Кроме того, в поселке Матвеево-Курган повреждения получили аптека, два магазина и автомобиль. Из местных жителей никто не пострадал. В регионе сохраняется беспилотная опасность.

Под удар также попала Саратовская область. Там во время атаки разрушения получили объекты гражданской инфраструктуры. Как сообщил губернатор Роман Бусаргин, по предварительным данным пострадавших нет.

На фоне атак на несколько часов закрылись 10 аэропортов. По данным Росавиации, почти всю ночь не работают аэропорты в Калуге, Тамбове, Пензе, Волгограде и Саратове. Ближе к утру 31 мая закрылись авиагавани в Казани, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Владикавказе и Грозном.

Отметим, что 30 мая произошла опасная атака дрона на Запорожскую АЭС. Беспилотник ударил по машинному залу энергоблока № 6 и пробил стену.

Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Беспилотник Атака Разрушение Пожар Аэропорт
