Массовые погромы с избиениями захватили Париж из-за финала Лиги чемпионов: кадры с улиц

В Париже футбольные фанаты устроили погромы на улицах во время матча финала Лиги чемпионов между командами «Пари Сен-Жермен» и «Арсенал». Разбушевавшиеся зрители разнесли несколько заведений и ранили полицейского.
Финальный матч Лиги чемпионов проходил в Будапеште. В Париже трансляция игры велась на стадионе «Парк де Пренс». Рядом с эти местом фанаты и устроили беспорядки. Как сообщает издание Le Figaro, сотрудники полиции использовали слезоточивый газ для разгона толпы.
«По данным парижской полиции, 150 человек попытались проникнуть на стадион
Уточняется, что в ответ на это толпа начала обстреливать полицейских с помощью пиротехнических устройств.
По данным издания, после победы ПСЖ в матче в беспорядках пострадал один сотрудник правоохранительных органов. Также фанаты разгромили пекарню и ресторан. Отмечается, что даже после окончания игры на улицах не стало спокойнее и полицейские продолжают разгонять нарушителей.
Подробнее о ходе игры мы рассказывали в нашей онлайн-трансляции. А результаты матча можно посмотреть здесь.
Достижения
Первая сотка
Написать 100 комментариев
На полпути к тысяче
Написать 500 комментариев
Словесный поток
Написать 1000 комментариев