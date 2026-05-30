Происшествия Массовые погромы с избиениями захватили Париж из-за финала Лиги чемпионов: кадры с улиц

Футбольные фанаты устроили беспорядки во время трансляции матча

Полиция разгоняла толпы слезоточивым газом и дубинками

В Париже футбольные фанаты устроили погромы на улицах во время матча финала Лиги чемпионов между командами «Пари Сен-Жермен» и «Арсенал». Разбушевавшиеся зрители разнесли несколько заведений и ранили полицейского.

Финальный матч Лиги чемпионов проходил в Будапеште. В Париже трансляция игры велась на стадионе «Парк де Пренс». Рядом с эти местом фанаты и устроили беспорядки. Как сообщает издание Le Figaro, сотрудники полиции использовали слезоточивый газ для разгона толпы.

«По данным парижской полиции, 150 человек попытались проникнуть на стадион "Парк де Пренс". Сотрудники полиции немедленно предприняли маневр, чтобы оттеснить нападавших», — пишет газета.

Уточняется, что в ответ на это толпа начала обстреливать полицейских с помощью пиротехнических устройств.

По данным издания, после победы ПСЖ в матче в беспорядках пострадал один сотрудник правоохранительных органов. Также фанаты разгромили пекарню и ресторан. Отмечается, что даже после окончания игры на улицах не стало спокойнее и полицейские продолжают разгонять нарушителей.

Подробнее о ходе игры мы рассказывали в нашей онлайн-трансляции. А результаты матча можно посмотреть здесь.

Виктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Инженер1

44 минуты
До чего доходят болельщики - больные люди! Итальяно их называют тифоззи.
Гость
34 минуты
вот он дух свободы а не жизни на мрот за колючей проволокой
