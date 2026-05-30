Массовые погромы с избиениями захватили Париж из-за финала Лиги чемпионов: кадры с улиц

Полиция разгоняла толпы слезоточивым газом и дубинками

В Париже футбольные фанаты устроили погромы на улицах во время матча финала Лиги чемпионов между командами «Пари Сен-Жермен» и «Арсенал». Разбушевавшиеся зрители разнесли несколько заведений и ранили полицейского.

Финальный матч Лиги чемпионов проходил в Будапеште. В Париже трансляция игры велась на стадионе «Парк де Пренс». Рядом с эти местом фанаты и устроили беспорядки. Как сообщает издание Le Figaro, сотрудники полиции использовали слезоточивый газ для разгона толпы.

«По данным парижской полиции, 150 человек попытались проникнуть на стадион " Парк де Пренс " . Сотрудники полиции немедленно предприняли маневр, чтобы оттеснить нападавших», — пишет газета.

Уточняется, что в ответ на это толпа начала обстреливать полицейских с помощью пиротехнических устройств.

По данным издания, после победы ПСЖ в матче в беспорядках пострадал один сотрудник правоохранительных органов. Также фанаты разгромили пекарню и ресторан. Отмечается, что даже после окончания игры на улицах не стало спокойнее и полицейские продолжают разгонять нарушителей.